Reese über Hertha-Wechsel: "Hatte ein weinendes Auge"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Fabian Reese will mit Hertha BSC in der Bundesliga spielen

Bereits im Januar hatte Fabian Reese bei Hertha BSC unterschrieben. Mit den Berlinern wollte der Angreifer in der Bundesliga spielen. Den Traum vom deutschen Oberhaus will sich der ehemalige Schalker aber im kommenden Jahr erfüllen.

Sportgeschäftsführer Fredi Bobic und Trainer Sandro Schwarz hatten Fabian Reese im Laufe der vergangenen Saison von einem Wechsel in die Hauptstadt überzeugt. Mittlerweile sind beide Akteure nicht mehr für Hertha BSC tätig. Der Flügelflitzer wechselte dennoch von Holstein Kiel nach Berlin, wo er direkt einschlug.

Statt in der Bundesliga kickt der ehemalige Schalker nach dem verpassten Klassenerhalt der Hertha nun jedoch in der 2. Liga. "Ich hatte zunächst ein weinendes Auge, dass mir die Chance erstmal verwehrt geblieben ist. Ich war davon überzeugt, dass Hertha in der Bundesliga bleibt. Es kam anders. Das Leben stellt einen ab und zu vor Aufgaben, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat", sagte Reese dem "kicker".

Hertha BSC: Reese hat Bundesliga-Traum vor Augen

Den Traum von Einsätzen im deutschen Oberhaus hat der Offensivakteur jedoch nach wie vor konkret im Blick. "Ich bin hier von Tag eins mit großer Leidenschaft und großer Arbeitsmoral hingekommen und möchte den Verein mit dahin führen, wo er hingehört - das ist die Bundesliga. Das muss unser aller Anspruch sein. Ich gebe jeden Tag alles dafür, dass der Traum mit Hertha in Erfüllung geht", machte der 25-Jährige deutlich.

Nach 13 Ligaspielen steht Reese bereits bei vier Tore und fünf Assists, dazu kommen drei weitere Scorerpunkte im DFB-Pokal. Dennoch hinkt die Alte Dame dem eigenen Anspruch noch hinterher.

"Es gab einen kompletten Neustart im Sommer. Hier entsteht etwas, das spürt man. Wenn man nur auf die Punkte und die Tabelle schaut, fehlt noch einiges. Aber man spürt, welche Wucht der Verein hat", gab sich der ehemalige U20-Nationalspieler selbstbewusst.

Bei den Berlinern steht Reese noch bis 2026 unter Vertrag. Ob der Angreifer den Vertrag jedoch erfüllt ist ungewiss. "Ich versuche, mit 26 in der Bundesliga zu sein", sagte der gebürtige Kieler. Das wäre bereits im nächsten Jahr. Sollte der Hertha der direkte Wiederaufstieg also nicht gelingen, so könnte dies den Abgang des Leistungsträgers bedeuten.