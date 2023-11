Hoeneß überrascht mit Aussagen zum VfB-Saisonziel

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Dieter Hoeneß berät seinen Sohn Sebastian

Der VfB Stuttgart rangiert in der Fußball-Bundesliga nach knapp einem Drittel der Saison auf einem herausragenden dritten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Vom internationalen Geschäft, geschweige denn der Champions League, will Dieter Hoeneß, Vater und Berater von VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß, aber noch längst nichts wissen.

Daran ließ er zumindest in einem Interview mit der "Sport Bild" keinen Zweifel. Zunächst stellte der 70-Jährige klar, dass sich die Schwaben mit ihren acht Siegen aus den ersten elf Spielen "am oberen Limit" bewegen würden.

Auf den VfB würden in den kommenden Wochen schwierige Bewährungsproben warten, wie Dieter Hoeneß ausführte: "Insbesondere die Abstellung zum Afrika- und Asien-Cup und eventuelle Verletzungen stellen eine zusätzliche Herausforderung dar."

Vor dem Hintergrund dieser bevorstehenden Widrigkeiten formulierte der ehemalige Stürmer ein seiner Ansicht nach realistisches Saisonziel für die Stuttgarter: "Wenn man diese (Herausforderungen, Anm. d. Red.) einigermaßen bewältigen kann, ist es vielleicht möglich, am Ende in der vorderen Tabellenhälfte aufzutauchen. Damit meine ich einen neunten Platz. Realistisch wäre es, eine Saison zu spielen, in der es keine Abstiegssorgen gibt und in der man frühzeitig planen kann."

Dieter Hoeneß wurde mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister

Nach derzeitigem Tabellenstand weist der VfB bereits 24 Zähler auf und damit elf Punkte mehr als der momentane Tabellenneunte Borussia Mönchengladbach.

Trotzdem will sich Dieter Hoeneß nicht zu großer Euphorie hinreißen lassen, seinen Sohn Sebastian stattdessen weiter in Ruhe mit der Mannschaft arbeiten lassen.

"Die Fans haben jedes Recht zu träumen! Wenn aber aus den Träumen Erwartungshaltungen werden, dann wird es für die Verantwortlichen zum Problem", weiß der ehemalige Nationalspieler, der selbst nach seiner aktiven Karriere lange Zeit als Funktionär in der Bundesliga tätig war. Als Manager des VfB Stuttgart wurde er 1992 sensationell Deutscher Meister, später war er noch als Manager für Hertha BSC sowie den VfL Wolfsburg tätig.