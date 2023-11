Bericht: Top-Klub aus England will DFB-Star Ducksch

IMAGO/Michael Taeger

Marvin Ducksch bestritt seine ersten beiden A-Länderspiele

Marvin Ducksch ist mit 14 Toren der treffsicherste deutsche Bundesliga-Stürmer im Kalenderjahr 2023. Nachdem der Torjäger von Werder Bremen jüngst auch erstmals zur Deutschen Fußball-Nationalmannschaft eingeladen wurde, mehren sich die Gerüchte um einen möglichen Winterabschied aus Bremen.

Dieses Debüt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hat sich der 29-Jährige mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. In beiden Partien bei der letzten Länderspielpause in den letzten Tagen wurde Marvin Ducksch eingewechselt, stand somit bei den peinlichen Auftritten gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) mit auf dem Rasen.

Wirkliche Offensiv-Akzente konnte der gebürtige Dortmunder dabei nicht setzen, reiste somit mit zwei Niederlagen und blassen Auftritten im Gepäck zurück nach Bremen.

Im Klub lief es in den vergangene Monaten deutlich besser für den Angreifer. Fünf Saisontore stehen in den bislang elf Bundesliga-Spielen für Werder zu Buche, Ducksch traf dabei in den letzten drei Partien jeweils einmal.

Mit seinen starken Leistungen hat sich der Mittelstürmer auch international in den Fokus gespielt. Wie es in einem jüngsten Bericht der "Sport Bild" heißt, soll mittlerweile sogar ein Team aus der englischen Premier League seine Fühler nach Ducksch ausgestreckt haben.

Nach Informationen des Fachmagazins ist Nottingham Forest "ganz heiß" auf den Torjäger aus der Hansestadt, der in Bremen noch einen laufenden Vertrag bis 2026 besitzt.

Werder-Stürmer kann wohl mit Gehaltsverdopplung rechnen

Nottingham will dem Bericht zufolge schon im Winter einen Wechsel forcieren, nachdem Leihspieler Divock Origi bis dato nur schlecht für den Tabellen-14. aus England performt hat.

Da auch Ducksch wie zuvor schon Stürmerkollege Niclas Füllkrug keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier besitzt, wäre eine Ablösesumme frei verhandelbar.

Angeblich dürfte der Neu-Nationalspieler auf eine Verdopplung seines Gehalts von zwei auf vier Millionen Euro hoffen, sollte er sich für einen Wechsel nach Nottingham entscheiden. Spätestens nach dem letzten Bundesliga-Spieltag in diesem Kalenderjahr am 19. Dezember könnte die Personalie bei Werder richtig Fahrt aufnehmen.