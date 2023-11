BVB-Star: "Wir bekommen zu Recht Druck"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Salih Özcan spielt am Samstag mit dem BVB gegen Gladbach

Die jüngste Länderspielpause lief für Salih Özcan nahezu optimal: Beim 3:2-Sieg seiner türkischen Nationalmannschaft am Samstagabend gegen Deutschland wirkte der BVB-Star ab der zweiten Halbzeit mit, hatte dabei gleich mehrere starke Aktionen. Beim 1:1-Remis zum EM-Quali-Abschluss in Wales stand Özcan dann sogar über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Den Schwung der letzten Tage will der Mittelfeldmann jetzt auch mit zu Borussia Dortmund nehmen.

Auch in der Bundesliga zeigte die persönliche Formkurve bei dem 25-Jährigen zuletzt klar nach oben. Özcan war in den letzten Wochen eine feste Größe im BVB-Mittelfeld, stand in acht der letzten elf Pflichtspielen der Westfalen in der Startformation.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der zentral-defensive Mittelfeldspieler sowohl beim 0:4 gegen den FC Bayern als auch beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart auf dem Feld und damit mit in der Verantwortung stand.

"Wenn du in Dortmund verlierst, kriegst du erst einmal medialen Krach", blickte Özcan im Podcast "Copa TS" auf die vergangenen Tage nach der Stuttgart-Niederlage zurück. Der gebürtige Kölner stellte sich dabei der Kritik, die im Nachgang auf seine Mannschaft eingeprasselt war: "Wir bekommen zu Recht Druck. Das ist richtig bei so einem Top-Klub."

Özcan vor BVB-Duell mit Gladbach zuversichtlich

Grundsätzlich verwies der türkische Nationalspieler aber darauf, dass er in seinem zweiten BVB-Jahr eine positive Entwicklung wahrnimmt: "Ich finde, wir machen es im Moment eigentlich ganz gut. An sich bin ich guter Dinge und können es allen noch beweisen", so Özcan, der mit seinen Schwarz-Gelben derzeit auf Tabellenplatz fünf rangiert.

"Wir haben uns aber im Vergleich zur letzten Saison gesteigert, sind noch in allen drei Wettbewerben dabei. Das vergisst man oft", wies der BVB-Star dabei vor allem auf die guten Leistungen gegen Newcastle United in der Champions League hin. Auch der DFB-Pokal sei in diesem Jahr aufgrund des frühen Ausscheidens des FC Bayerns und von RB Leipzig "eine riesige Chance".

Für den bevorstehenden Bundesliga-Samstag habe sich Özcan mit seinen Teamkollegen fest vorgenommen, mit dem BVB wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren: "Ich bin guter Dinge. Es liegt an uns: Wenn wir die Qualitäten und den Matchplan auf den Platz bringen, gewinnen wir."