Eintracht Frankfurt vs. PAOK live im Free-TV!

IMAGO/HMB Media

Eintracht Frankfurt kämpft gegen Saloniki um den ersten Platz in der Gruppe

Gute Nachricht für alle Fans von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt: Die Partie in der Europa Conference League gegen PAOK Saloniki (30.11.) wird live im Free-TV zu sehen sein.

Showdown um den Gruppensieg! Im Top-Duell gegen PAOK geht es für die Eintracht Frankfurt um den direkten Einzug ins Achtelfinale.

Exklusiv im Free-TV präsentiert RTL am 30. November den fünften Spieltag der UEFA Europa Conference League mit der Partie Eintracht Frankfurt vs. PAOK Saloniki (Anpfiff 21:00 Uhr). Moderatorin Laura Papendick meldet sich gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus um 20:45 Uhr live aus dem Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund. Die Begegnung wird zudem in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt.

Eintracht Frankfurt rangiert nach vier Spieltagen in der Gruppe G auf dem zweiten Platz hinter Tabellenführer PAOK. Beide Mannschaften sind bereits für die nächste Runde qualifiziert.

Freiburg fordert Olympiakos, Bayer will gegen Häcken punkten

Neben dem Duell in der Conference League stehen auch in der Europa League spannende Begegnungen an. RTL+ zeigt alle Partien mit deutscher Beteiligung, sowie ausgewählte Top-Spiele. Bundesligist SC Freiburg empfängt in der Gruppe A der Europa League etwa den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus. Bayer Leverkusen bekommt es mit BK Häcken zu tun.

Während Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit der Optimal-Punkteausbeute das Erreichen längst fix gemacht hat, benötigt der SC Freiburg mindestens einen Punkt gegen Olympiakos Piräus, um einen der ersten beiden Gruppenplätze festzuzurren.

Nur auf RTL+ sehen Fußballfans auch in dieser Spielzeit ab 18:15 Uhr acht ausgewählte Top-Spiele, zusammengestellt aus beiden Wettbewerben, in Einzelspielen oder als Konferenzen zu den Anstoßzeiten um 18:45 Uhr und 21:00 Uhr. Neuer Teil von "Matchday", der Spieltagsshow auf RTL+, sind die Community Hosts um Sportmoderatorin Alessa-Luisa Naujoks, Sportreporterin Jessica Matyschok und Social-Sportreporter Julius Fellermann.

Der fünfte Spieltag am 30. November im Überblick (Anstoß, Kommentator:innen):

RTL

Eintracht Frankfurt – PAOK Saloniki (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+

SC Freiburg – Olympiakos Piräus (18:45 Uhr – E: Robby Hunke & Felix Kroos / K: Jürgen Schmitz)*

BK Häcken – Bayer 04 Leverkusen (21:00 Uhr – E: Cornelius Küpper & Patrick Helmes / K: Michael Born)

Eintracht Frankfurt – PAOK Saloniki (21:00 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Alexander Küpper)

TSC Backa Topola – West Ham United (18:45 Uhr – E: Julian Engelhard / K: Frederick Schulz)

Atalanta Bergamo – Sporting Lissabon (18:45 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Stefan Fuckert)

AEK Athen – Brighton & Hove Albion FC (18:45 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Philip Konrad)

Olympique Marseille – Ajax Amsterdam (21:00 Uhr - E: Stefan Galler / K: Heiko Wasser)

FC Liverpool – Linzer ASK (21:00 Uhr – E: Christian Strassburger / K: Tim Hemmrich)



*(E: Einzelspiel / K: Konferenz)