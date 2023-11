Haaland zu Real Madrid? Transfer-Insider lässt aufhorchen

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Verlässt Ex-BVB-Star Erling Haaland die Premier League in Richtung Real Madrid?

Erling Haalands Rekordjagd geht auch in seiner zweiten Saison bei Premier-League-Schwergewicht Manchester City weiter. Dennoch ranken sich immer wieder Abwanderungsgerüchte um den Ex-BVB-Star. Ein Transfer-Experte klärt auf, wie wahrscheinlich ein Wechsel zu Real Madrid und Co. ist.

Kaum eine Woche vergeht in Spanien und England, ohne neue Spekulationen um Erling Haalands Zukunft. Immer wieder heißt es, der Superstar von Manchester City verfüge in seinem bis 2027 datieren Vertrag über eine Ausstiegsklausel, die ihm vor Ablauf des Kontrakts einen Wechsel erlaubt. Real Madrid wird als Top-Favorit auf eine Verpflichtung gehandelt.

Der bestens vernetzte italienische Journalist Fabrizio Romano glaubt nicht, dass an den Gerüchten um einen schnellen Abschied des 23 Jahre alten Norwegers aus der Premier League aktuell etwas dran ist. "Es gibt derzeit nichts Konkretes betreffend Erling Haaland", schrieb Romano in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside."

Alleine die Interpretation der Aussagen von Haalands Beraterin Rafaela Pimenta hätten das Getuschel angeheizt, urteilte der Transfer-Insider.

Erling Haaland "Herr seines eigenen Schicksals"

Die Brasilianerin hatte zuletzt im Interview mit "Relevo" einen Wechsel Haalands nicht kategorisch ausgeschlossen.

"Erling ist der Herr seines eigenen Schicksals. Nicht nur jetzt, sondern schon sein ganzes Leben lang und das zu 100 Prozent", erklärte die Spieleragentin.

Pimenta sprach in diesem Zusammenhang von einem "Gleichgewicht" zwischen Berater, Klub und Spieler. "Wir sitzen alle im selben Boot. Man muss die Dinge so besprechen, so behandeln, dass es allen damit gut geht, dass sich alle Seiten wohlfühlen und zufrieden sind."

Erling Haaland weiter auf Rekordjagd

Romano erläuterte: "Ich persönlich finde, sie hat normale Antworten auf normale Fragen gegeben. Haaland denkt an nichts anderes als an ManCity und fokussiert sich voll auf die laufende Saison. Ich glaube nicht, dass Pimentas Aussagen ausweichend oder schwierig sind."

Haaland hatte am Wochenende beim 1:1 im Top-Spiel gegen den FC Liverpool seinen 50. Treffer im 48. Premier-League-Spiel erzielt - ein weiterer unfassbarer Rekord für den früheren BVB-Star.