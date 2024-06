Ex-BVB-Star verspricht: "Ich spiele mindestens bis 40"

IMAGO/UWE KRAFT

Thomas Meunier (r.) hat noch Vertrag bis Saisonende beim BVB

Monatelang fehlte Thomas Meunier dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in der vergangenen Hinrunde verletzt, kam bis Anfang Februar nur auf acht Bundesliga-Einsätze. Im Februar erfolgte dann der BVB-Abschied und Wechsel zu Trabzonspor in die türkischer SüperLig. Dass Meunier noch längst nicht ans endgültige Aufhören denkt, machte er schon zuvor deutlich.

Bei Trabzonspor ist der Rechtsverteidiger seit dem Frühjahr als Stammspieler gesetzt, brachte es in der Rückrunde noch auf starke 19 Pflichtspiel-Einsätze für seinen neuen Klub.

Beim BVB hatte er in seinen letzten Wochen und Monaten keinen allzu leichten Stand, wurde als Außenverteidiger nicht mehr allzu häufig berücksichtigt. Trotzdem stellte er schon frühzeitig klar, dass er für seine weitere Karriere weiterhin alles geben würde.

BVB-Star versichert: "Spiele so lange wie möglich"

"Ich habe mich sehr gut erholt. Ich arbeite sehr viel - sogar zu Hause mache ich einige Übungen. Es geht nicht nur um das, was auf dem Platz passiert, sondern auch daneben. Ich höre nie auf zu arbeiten. Ich bin nicht mehr der Jüngste und muss das mit ein paar Extraeinheiten kompensieren", hatte der 32-Jährige gegenüber BVB-Vereinsmedien verdeutlicht.

Als Profi-Fußballer will Meunier noch möglichst lange aktiv sein, zudem gehört er dem Aufgebot der belgischen Nationalmannschaft bei der laufenden EM in Deutschland an.

Auch während seiner zuletzt langwierigen Verletzungspausen hatte er keinen Gedanken an ein Karriereende gefasst, wie er selbst betonte: "Nein, niemals. In meinem Kopf bin ich immer noch zwölf Jahre alt. Ich spiele, bis ich 45 bin, wenn ich kann. Mindestens bis 40. Fußball ist das Einzige, was ich liebe. Deswegen spiele ich so lange wie möglich", legte sich der 66-malige belgische Nationalspieler fest.

Bei der EM wartet er aktuell noch auf seine ersten Einsatzminuten unter Trainer Domenico Tedesco.