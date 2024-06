Kimmich spricht über schwere Vorwürfe an den FC Bayern

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Joshua Kimmich machte dem FC Bayern in einer ZDF-Doku schwere Vorwürfe

Mit schweren Vorwürfen an den FC Bayern hat Joshua Kimmich in einer TV-Doku für großes Aufsehen gesorgt. Nun ordnet der 29-Jährige seine Worte ein - und stellt klar, dass seine Aussagen nicht das aktuelle Verhältnis zum Rekordmeister widerspiegeln.

Im Rahmen der ZDF-Dokumentation "Joshua Kimmich - Anführer und Antreiber" gewährte der erfahrene Profi zuletzt tiefe Einblick in seine Gefühlswelt. Der 29-Jährige äußert sich darin über die für ihn schwere Zeit der Impf-Debatte während der Corona-Pandemie. In dieser Zeit fühlte sich der DFB-Star auch vom FC Bayern "alleine gelassen". Das habe ihn damals enttäuscht und getroffen.

Nach dem EM-Spiel gegen die Schweiz wurde der Rechtsverteidiger auf die in der Dokumentation getätigten Aussagen angesprochen. "Generell ist es zwei, drei Jahre her, zu einer Zeit, wo natürlich auch andere Leute da die Verantwortung hatten", stellte Kimmich am Sonntagabend in Frankfurt klar. Damals war der Verein auf der Führungsebene in einem Übergang zu Oliver Kahn als Vorstandschef.

FC Bayern: Joshua Kimmichs Zukunft weiterhin ungeklärt

Auf die ZDF-Dokumentation habe der FC Bayern ihm "noch kein Feedback" gegeben: "Wie gesagt, die Aussagen sind von vor zwei, drei Jahren. Das ist das Besondere der Doku, dass es jetzt nicht gemacht wurde mit Aussagen, wie sie heute sind, sondern über die letzten Jahre", erklärte Kimmich, der betonte, dass "die eine oder andere Aussage aus der Vergangenheit" stamme.

Seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, dass der deutsche Nationalspieler den FC Bayern in diesem Sommer trotz eines Arbeitspapiers bis 2025 verlassen will. Auch ein Zusammenhang der Kritik am deutschen Rekordmeister und seinen kolportieren Wechselabsichten war in einigen Medienberichten nicht ausgeschlossen worden.

Zuletzt hatte sich Kimmich vor dem EM-Start zu seiner Zukunft geäußert. "Die Frage hängt nicht nur von mir ab. Was denkt der Verein? Was möchte der Verein?" Das seien zentrale Fragen für ihn.

Generell sei die Situation für ihn auch "nicht ungewiss", weil er noch einen laufenden Vertrag habe. Den Fokus wolle er aber zunächst auf die Heim-EM-legen. "Danach wird bestimmt ein Gespräch stattfinden", sagte er.