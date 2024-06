Gerüchte um BVB-Interesse an Frankreich-Juwel

IMAGO/Federico Pestellini

Rayan Cherki wird beim BVB gehandelt

Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie und frischen Kräften auf dem Platz will Borussia Dortmund in der Saison 2024/2025 wieder angreifen. Für die Offensive könnte einem Bericht zufolge ein echter Hochkaräter zum BVB kommen.

Vor nicht allzu langer Zeit galt Rayan Cherki als kommender Weltstar, Klubs aus ganz Europa sollen um das Eigengewächs von Olympique Lyon geworben haben.

Durch die Decke gegangen ist der 20-Jährige bislang aber noch nicht. Auch deshalb soll Borussia Dortmund jetzt ein Schnäppchen wittern. Denn: Cherki ist vertraglich nur noch bis 2025 an OL gebunden, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Zwar würde Lyon den designierten Olympia-Teilnehmer gerne halten, allerdings nur zu verringerten Bezügen. Darauf hat Cherki wiederum wenig Lust.

Wie das Portal "FussballTransfers" berichtet, würde der BVB aus der Situation gerne Kapital schlagen. Normalerweise wäre der Edeltechniker wohl zu teuer für den Champions-League-Finalisten, die kurze Restvertragslaufzeit bringt die Borussia jedoch ins Spiel.

Dem Vernehmen nach sind "die Bemühungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht weit vorangeschritten", eine Offerte aus Dortmund lasse auf sich warten.

Paris Saint-Germain macht dem BVB Konkurrenz

In der vergangenen Saison pendelte Cherki in Lyon zwischen Startelf und Ersatzbank, nach 33 Ligaspielen standen sieben Scorerpunkte zu Buche (ein Tor, sechs Vorlagen). Mal lief er auf den Flügeln auf, andere Male im offensiven Mittelfeld.

Neben dem BVB soll vor allem Paris Saint-Germain an dem Allrounder interessiert sein, ein Angebot über 15 Millionen Euro plus Boni wurde von OL aber abgeschmettert. Auch Newcastle United mischt im Poker noch mit.

2019 tauchte Cherkis Name zudem in der Gerüchteküche beim FC Bayern auf.

Bei welcher Summe die Verantwortlichen in Lyon schwach werden würden, ist unklar. Einst wurden für Cherki mehr als 100 Millionen Euro aufgerufen, zuletzt ist der Marktwert des 20-Jährigen jedoch gesunken.

In Dortmund könnte der umworbene Franzose in die Fußstapfen von Marco Reus treten.