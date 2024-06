Belgien-Star outet sich als Musiala-Fan

AFP/SID/LLUIS GENE

Musiala-Fan: Jeremy Doku bei der Pressekonferenz

Der belgische Jungstar Jeremy Doku vom englischen Meister Manchester City hat sich als Fan eines anderen Senkrechtstarters bei der Fußball-EM geoutet.

"Ich genieße es, Jamal Musiala bei dieser Europameisterschaft zuzuschauen", sagte der 22-Jährige am Montag während der Pressekonferenz der Belgier in ihrem Quartier in Ludwigsburg.

Ob er sich als Dribbler in eine ähnliche Klasse wie der deutsche Nationalspieler von Bayern München einordnet, wollte Doku nicht beantworten. "Es liegt nicht an mir, solche Ranglisten zu erstellen", sagte der Flügelspieler zu den Journalisten: "Das ist euer Job."

Die Belgier treffen in ihrem letzten Vorrundenspiel am Mittwoch in Stuttgart auf die Ukraine (18:00/RTL und MagentaTV). Vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden ist für die Mannschaft des früheren Bundesligatrainers Domenico Tedesco noch alles möglich.