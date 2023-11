BVB und Leipzig mischen im Tauziehen um Supertalent mit

IMAGO/David Catry

Tristan Panduro (M.) steht angeblich auch auf dem Zettel des BVB und von RB Leipzig

Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig sind über die Landesgrenzen hinaus dafür bekannt, vielversprechende Talente abzuwerben und zu Stars zu formen. Der BVB wie auch die Sachsen versuchen nun offenbar, einen dänischen Nachwuchsspieler für sich zu gewinnen.

Der gerade einmal 15 Jahre alte Tristan Panduro hat schon jetzt die Qual der Wahl. Lange wird der junge Däne sicher nicht mehr bei seinem Ausbildungsverein FC Kopenhagen spielen, urteilte jüngst die englische "Daily Mail".

Denn: Mit dem FC Arsenal und Manchester City haben gleich zwei Schwergewichte aus der Premier League längst ein Auge auf den Youngster geworfen. Vertreter der beiden Klubs waren demnach in der vergangenen Woche bei einem U16-Turnier im spanischen Alicante zugegen, wo auch Panduro mit seiner dänischen Auswahl kickte.

Talentespäher aus aller Welt sollen dabei ihr Augenmerk allen voran auf den Kapitän der dänischen U16 gelegt haben. Dank eines Treffers gegen die Auswahl Saudi-Arabiens (2:2) gewann Dänemark letztlich das Mini-Turnier, bei dem auch die U16-Mannschaften aus Mexiko und den Niederlanden teilnahmen.

BVB und RB Leipzig reihen sich ein

Insgesamt kommt Panduro bereits auf sechs U16-Einsätze. Mit seinem Klub FC Kopenhagen tritt er bislang in der U17-Liga Dänemarks an.

Unterdessen dürften nicht nur englische Klubs beim physisch starken, zentralen Mittelfeldspieler ganz genau hinschauen. Auch der Verband hat "Daily Mail" zufolge ein Interesse an Panduro, wäre er wegen der Nationalität seiner Mutter doch auch für England spielberechtigt.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" unterdessen erfahren hat, sind längst auch deutsche Bundesligisten hinter Tristan Panduro her. So sollen der BVB und RB Leipzig ihren Hut in den Ring geworfen haben. Zudem sei der Youngster auch schon den Scouts von Real Madrid und SL Benfica aufgefallen, heißt es.