Bayern-Star erleidet Horror-Verletzung

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern hat eine Option weniger im Kader

Ist das bitter! Beim 4:2 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim Mitte Oktober war der bisherige Bankdrücker Bouna Sarr zuletzt noch in die Startelf gerückt und hatte danach auf weitere Einsätze gehofft, nun erlitt der Verteidiger an der Säbener Straße eine Horror-Verletzung!

Massiver Rückschlag für Bouna Sarr vom FC Bayern. Der Außenverteidiger, der sich in den letzten Wochen Hoffnungen auf etwas mehr Spielzeit als in den letzten Jahren machen durfte, hat einen Kreuzbandriss erlitten. Das gaben die Münchner am Freitag bekannt.

Außerdem teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit, dass der senegalesische Nationalspieler bereits erfolgreich operiert worden sei. Sarr habe den Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie im Training erlitten, hieß es.

Die Nachricht über die schwere Verletzung Sarrs kommt mitten in eine Phase, in der sich die personelle Situation beim FC Bayern eigentlich entspannt hatte.

Innenverteidiger Min-Jae Kim, Jamal Musiala und Abwehr-Allrounder Noussair Mazraoui, die beide hatten pausieren müssen, stehen am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin wieder zur Verfügung, wie Trainer Thomas Tuchel mitteilte.

Sarr hingegen wird wohl (gar) nicht mehr für den FC Bayern zum Einsatz kommen und nach seinem Kreuzbandriss ein halbes Jahr ausfallen.

Unter Tuchel spielte der 31-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wie auch unter Tuchels Vorgängern zwar nur eine kleine Rolle.

Sarr beim FC Bayern kaum gefragt

Aber: In dieser Saison kam er bislang immerhin auf vier Einsätze (zwei in der Bundesliga, jeweils einen im DFB-Pokal und in der Champions League). Ein deutlicher Zuwachs an Spielzeit im Vergleich zum letzten Jahr, wo er lediglich zwei magere Liga-Minuten bekam und in den anderen beiden Wettwerben gar nicht berücksichtigt wurde.

Sarr, der im Oktober 2020 mitten in der Corona-Pandemie von Olympique Marseille nach München kam und acht Millionen Euro Ablöse kostete, absolvierte insgesamt nur 33 Spiele im Trikot des FC Bayern. Hierbei gelang ihm ein Tor. Zudem hat er vier Vorlagen auf dem Konto.