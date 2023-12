Ballack schätzt deutsche EM-Gruppe ein

IMAGO/H. Langer

Michael Ballack erwartet ein Weiterkommen von der DFB-Auswahl

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat eine machbare Gruppe bei der Heim-Europameisterschaft im nächsten Jahr erwischt, meint der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack.

"Es ist keine Todesgruppe, wir sind Favorit mit dem Heimvorteil", schätzte Michael Ballack die Chancen aufs Weiterkommen für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei "MagentaTV" ein.

Die DFB-Auswahl trifft zunächst in München (14. Juni) auf Schottland. Anschließend geht es in Stuttgart (19. Juni) gegen Ungarn und in Frankfurt am Main (23. Juni) gegen die Schweiz. "Schottland als erster Gegner, da wissen wir genau, was auf uns zukommt", so Ballack über den Auftaktgegner: "Die anderen beide Spiele werden einen Tick schwerer meiner Meinung nach."

Gegen die Ungarn hatte Deutschland etwa zuletzt in der Nations-League-Saison 2022/23 gespielt. Im Hinspiel verlor die DFB-Auswahl mit 0:1, im Rückspiel trennten sich beide Mannschaften unentschieden (1:1). Schon bei der EM im Sommer 2021 waren Deutschland und Ungarn Gruppengegner, auch damals ging die Partie ohne Sieger aus (2:2).

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in der Gruppe A "keine Todesgruppe", wie er nach der Auslosung in Hamburg kommentierte: "Eine sehr interessante Gruppe, in der wir uns durchsetzen wollen. Gegen Schottland wird ein sehr schöner Auftakt in München. Auch die anderen Spiele werden spannende Duelle."

Völler bestätigt Testspiel-Kracher im März

DFB-Sportdirektor Rudi Völler erwartet "anspruchsvolle" Aufgaben. "Unser Fokus muss auf einem guten Start liegen. Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen werden, wenn wir ein paar Dinge verändern."

Bis dahin bleiben jedoch nur wenige Möglichkeiten. Wie Völler nun bestätigte, testet die Nagelsmann-Auswahl im Vorfeld der EM gegen Frankreich und die Niederlande. Die Partien finden im März statt.

Das Duell mit dem Vize-Weltmeister wird laut Völler in Lyon ausgetragen. Der Spielort für das Treffen mit Oranje ist noch offen, zuletzt war Frankfurt im Gespräch.