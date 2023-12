Macht Klopp Openda zum Rekordtransfer?

IMAGO

Loïs Openda soll das Interesse des FC Liverpool geweckt haben

Mit Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté und Naby Keïta sind in den vergangenen Jahren gleich drei Spieler von RB Leipzig zum FC Liverpool gewechselt. Nun könnte Teammanager Jürgen Klopp den nächsten Leistungsträger der Sachsen an die Anfield Road locken.

Laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri plant der FC Liverpool eine Transfer-Offensive für Loïs Openda. Demnach soll der Stürmer spätestens im Sommer bei den Reds aufschlagen.

Schon in der Winterpause könnte Liverpool sein Glück versuchen. Dass Leipzig den Goalgetter innerhalb der Saison ziehen lässt, gilt dem Bericht zufolge aber als unwahrscheinlich.

Neben Liverpool nennt das Portal "fichajes.net" auch den FC Arsenal, Manchester United und den FC Chelsea als potenzielle Interessenten für Openda.

Der belgische Nationalspieler war erst im Sommer von RC Lens zu RB Leipzig gewechselt. 38,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

RB Leipzig winken 100 Millionen Euro für Openda

Beim Bundesligisten unterschrieb Openda einen langfristigen Vertrag bis 2028. Berichten zufolge ist dabei eine Ausstiegsklausel verankert worden, die es dem 23-Jährigen ermöglicht, Leipzig im Sommer 2025 für 80 Millionen Euro zu verlassen.

Nach der aktuellen Saison, so "fichajes.net", müssten Interessenten wohl mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch legen, um Openda früher aus seinem Arbeitspapier loszueisen. Damit wäre der Mittelstürmer der teuerste Abgang der jungen Leipziger Vereinsgeschichte.

Teuerster Verkauf von RB ist bislang Josko Gvardiol. Der kroatische Innenverteidiger war im Sommer für 90 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt.

Auch für Liverpool wären 100 Millionen Euro ein neuer Transferrekord. Virgil van Dijk, für den die Reds 2017 84,65 Millionen Euro an den FC Southampton zahlten, ist bislang der teuerste Neuzugang.

In 13 Bundesligaspielen erzielte Openda bereits zehn Treffer. Hinzu kommen vier Tore in fünf Champions-League-Partien.

Leipzig-Trainer Marco Rose schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von seinem Schützling. "Ich glaube, dass er einen absoluten Mehrwert hat und das ist mir wichtig zu betonen", sagte er nach 2:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim und ergänzte: "Der Junge gibt uns so viel, er ist so unangenehm zu verteidigen. Er macht so viele Wege, ist so stark mit seinem niedrigen Oberkörperschwerpunkt, läuft Gegnern davon."