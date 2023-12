Liverpool beißt sich an Arsenal fest - ManCity patzt

IMAGO/David Rawcliffe

Der FC Liverpool setzte sich gegen Sheffield United durch

Dank eines Arbeitssiegs hat der FC Liverpool in der englischen Premier League seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Arsenal gefestigt. Gegen Schlusslicht Sheffield United setzte sich die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) durch. Manchester City rutschte derweil tiefer in die Krise und verlor Boden im Meisterrennen.

Klopp und sein Team bekamen es in Sheffield mit einem neuen Mann an der Seitenlinie zu tun. Nach katastrophalem Saisonstart hatte der Aufsteiger Teammanager Paul Heckingbottom gefeuert und Vereinslegende Chris Wilder (56) zurückgeholt. Doch die erhoffte Wirkung verpuffte - Liverpool dominierte die Partie trotz einiger Defensivprobleme über weite Strecken.

Kapitän Virgil van Dijk (37.) per Kopf und der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (90.+4) trafen für die Reds, die mit zwei Punkten Rückstand auf den FC Arsenal weiter oben dran bleiben.

Federn ließ dagegen überraschend der Titelverteidiger. Nach zuletzt drei Liga-Unentschieden in Folge verlor Manchester City nach enttäuschender Leistung bei Aston Villa mit 0:1 (0:0), hat nun bereits sechs Punkte Rückstand auf Arsenal und musste dem Gegner den dritten Tabellenplatz überlassen. Der ehemalige Leverkusener Leon Bailey (74.) erzielte per abgefälschtem Schuss den Treffer des Abends für das Überraschungsteam aus Birmingham.

Im Duell der enttäuschten Mittelfeldteams zwischen Manchester United und dem FC Chelsea setzte sich das Heimteam trotz Chancenwucher völlig verdient mit 2:1 (1:1) durch. Scott McTominay (19./69.) traf doppelt für United - der Treffer von Cole Palmer (45.) war zu wenig für die überforderten Londoner.

Pascal Groß steuerte derweil beim 2:1 (1:1) von Brighton & Hove Albion gegen den FC Brentford einen Treffer bei. Der viermalige Nationalspieler glich in der 31. Minute schnell den Elfmetertreffer von Bryan Mbeumo (27.) aus. In der zweiten Hälfte sorgte Rechtsverteidiger Jack Hinshelwood (52.) mit seinem Siegtreffer für den siebten Saisonsieg im 15. Spiel.