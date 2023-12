Schalke-Keeper Fährmann droht erneute Degradierung

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Wird Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 auf die Bank verbannt?

Die Torwart-Frage beschäftigt den FC Schalke 04 weiterhin. Routinier Ralf Fährmann könnte schon schon bald eine erneute Degradierung drohen.

Laut "Bild"-Zeitung wird der Routinier bei den Bossen der Königsblauen kritisch gesehen. Demnach spielt der 35-Jährige nur, weil Justin Heekeren schlichtweg zu schlecht ist.

Auf Schalke hoffe man darauf, dass Marius Müller schnell wieder fit wird. Der Neuzugang, der im Sommer für 350.000 Euro vom FC Luzern geholt wurde, solle Fährmann zeitnah aus dem Tor verdrängen, heißt es.

Müller fehlt dem FC Schalke 04 seit Mitte September wegen eines Adduktorenabrisses. Seit dieser Woche steht der 30-Jährige wieder auf dem Trainingsplatz. Ein Comeback zum Rückrunden-Auftakt gegen den HSV am 20. Januar sei denkbar.

Geraerts ruft offenen Konkurrenzkampf aus

Zum Saisonstart hatte sich Müller noch im S04-Kasten durchgesetzt - auch, weil die eigentliche Stammkraft Ralf Fährmann zwischenzeitlich mit Achillessehnenproblemen verletzt ausfiel.

Unter dem neuen Trainer Karel Geraerts war zuletzt Fährmann im Kasten gesetzt. Grundsätzlich rief der Belgier bei seinem Amtsantritt im Oktober einen offenen Konkurrenzkampf aus. "Jeder im Team und im Kader beginnt bei Null. Neuer Trainer, neue Chance für alle. Das gilt auch für die Torhüter", so der 41-Jährige.

Gleichwohl merkte der Coach an, dass ihm die Torwartsituation auf Schalke keineswegs Kopfschmerzen bereitet: "Nachdem, was ich in der letzten Woche gesehen habe, denn ich hatte all meine Torhüter im Training zur Verfügung und keiner war verletzt, war ich sehr glücklich." Er habe "drei Torhüter mit großen Qualitäten gesehen".

Zweimal, gegen den FC St. Pauli (1:3) und gegen den SC Paderborn (1:3), durfte sich Michael Langer unter Karel Geraerts Vorgänger Thomas Reis beweisen. Im letzten Spiel vor der Trainer-Entlassung gegen Hertha BSC (1:2) stand dann Justin Heekeren zwischen den Pfosten.