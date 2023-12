Juventus-Star beim FC Bayen empfohlen

IMAGO/Adam Cairns

Giorgio Chiellini bringt Federico Chiesa beim FC Bayern ins Gespräch

Im Sommer wurde Federico Chiesa von Juventus Turin immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Sein ehemaliger Mitspieler Giorgio Chiellini wärmte die Gerüchte nun wieder auf.

"Chiesa ist ein Spieler, der in jeden großen Team in Europa spielen kann", sagte Chiellini in einer Videobotschaft.

Der ehemalige italienische Nationalspieler ergänzte: "Er wäre gut für Bayern, er wäre gut für Juventus und für ganz viele Mannschaften in Europa. Seine Fähigkeiten sind einzigartig."

Von seinem Landsmann schwärmte Chiellini in den höchsten Tönen. "Er kann rechts und links spielen. Sein Tempo ist unglaublich. Er ist ein Spieler, der im Eins-gegen-Eins nicht zu stoppen ist. Er kann den Unterschied machen", so der 39-Jährige, der beim Los Angeles FC unter Vertrag steht.

Gerüchte um Interesse des FC Bayern

Vor der Saison wurde dem FC Bayern immer wieder Interesse an Chiesa nachgesagt. Trainer Thomas Tuchel sei großer Fan des 26 Jahre alten Offensivspielers, hieß es damals. Als Ablöse wurde eine Summe zwischen 35 und 50 Millionen Euro gehandelt.

Letztendlich blieb Chiesa aber bei Juventus. Dort ist der Vertrag des 44-fachen italienischen Nationalspielers noch bis 2025 datiert. In der aktuellen Saison kommt der Angreifer in 13 Pflichtspielen auf vier Tore. Hinzu kommen zwei Assists.

Dass der FC Bayern die Bemühungen um Chiesa reaktiviert, scheint allerdings unwahrscheinlich. Mit Bryan Zaragoza hat der deutsche Rekordmeister für die Saison 2024/2025 bereits einen neuen Flügelstürmer unter Vertrag genommen.

Der Spanier kommt vom FC Granada und unterschrieb an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2029. Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" überweist der FC Bayern 13 Millionen Euro Ablöse nach Granada. Zwei Millionen Euro können außerdem noch als Bonuszahlungen dazukommen.