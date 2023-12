Verliert Terzic den Rückhalt aus dem Team?

IMAGO/Revierfoto

Droht Edin Terzic beim BVB das Aus?

Bei Borussia Dortmund rückt Edin Terzic immer mehr in die Kritik. Ex-BVB-Profi Erdal Keser vermutet, dass sogar die Mannschaft nicht mehr zu 100 Prozent hinter ihrem Trainer steht.

"Diese Mutlosigkeit passt nicht zum BVB. Steht da ein Team auf dem Feld, das um alles in der Welt kämpft, um zu siegen? Daran beginnen die Fans zu zweifeln", schrieb Keser in seiner "kicker"-Kolumne.

Bei Borussia Dortmund habe Terzic zwar "viele Vorschusslorbeeren. Aber auch für ihn bricht dann einmal die Zeit an, in der ein Trainer an seinen Erfolgen gemessen wird", so der 62-Jährige weiter.

Auch Terzics Rückhalt aus dem Team könnte schon bald bröckeln. "Er hat sich oft vor seine Spieler gestellt, gibt alles für sie", hob Keser hervor, fragte sich jedoch: "Aber geben auch alle alles für ihn? Mein Eindruck: Die gegenseitige Liebe ist nicht auf dem gleichen Level."

Beerbt Terzic Kehl beim BVB?

Als Vollblut-Borusse genießt Terzic im BVB-Umfeld hohes Ansehen. Der gebürtige Mendener hat sich im Verein Schritt für Schritt hochgearbeitet, seit 2022 ist er Chefcoach der Profi-Mannschaft.

Durch den ausbleibenden sportlichen Erfolg hat Terzics Ruf zuletzt allerdings gelitten. Die "Bild" hatte sogar darüber spekuliert, ob der 41-Jährige sein Traineramt im Sommer aufgibt und Sebastian Kehl als Sportdirektor beerbt.

Nach dem 3:1 in der Champions League gegen die AC Mailand konnte der BVB drei Spiele nicht mehr gewinnen. Auf ein Remis gegen Bayer Leverkusen (1:1) folgten zwei Niederlagen (0:2 gegen den VfB Stuttgart, 2:3 gegen RB Leipzig).

Am Dienstag empfängt der BVB Paris Saint-Germain in der Champions League. Dass die Schwarz-Gelben als Gruppenerster in die Partie gehen, ist laut Keser "angesichts der Frustsituation des BVB unwirklich".