Zaragoza nach Bayern-Deal: "War kompliziert"

IMAGO/Samuel Carreo

Bryan Zaragoza hat beim FC Bayern einen Fünfjahresvertrag unterschrieben

Bryan Zaragoza steht als bereits zweiter Sommer-Transfer des FC Bayern fest. Nun hat der junge Spanier über die Beweggründe seines Abschieds gesprochen und verraten, warum die Münchner den Zuschlag bekommen haben.

Der FC Bayern war in seinem Werben um Flügelstürmer Bryan Zaragoza keineswegs allein. Das bestätigte der 22-Jährige nach dem 1:1-Unentschieden in La Liga zwischen seinem Noch-Arbeitgeber Granada und Athletic Bilbao am Montagabend.

"Es war kompliziert für mich, weil viele Klubs hinter mir her waren", verriet Zaragoza bei "DAZN": "Als Bayern München angeklopft hat, habe ich aber nicht zweimal überlegt."

Der dribbelstarke Angreifer erklärte zudem, warum er allein zum deutschen Rekordmeister wollte: "Es ist ein Klub, der mir sehr gefällt mit all seiner Geschichte, auch wie dort gespielt wird."

Ein Wechsel schon im Winter kam für Zaragoza gleichwohl nicht infrage. "Ich wollte die Saison hier beenden, weil mir der Klub alles gegeben hat. Ich wollte mich im Guten aus Granada verabschieden", so der Andalusier.

Fünfjahresvertrag für Sommer-Neuzugang beim FC Bayern

Zaragoza zählt zu den Shootingstars der laufenden Saison in Spanien. Für den Tabellen-19. erzielte der Außenstürmer in 15 Partien bislang fünf Tore, womit er der beste Schütze seiner Mannschaft ist. Zur Belohnung durfte er Mitte Oktober unter Luis de la Fuente in der spanischen A-Nationalmannschaft debütieren.

Der FC Bayern überweist für den Linksaußen 13 Millionen Euro, zwei Millionen Euro können Medienberichten zufolge außerdem noch als Bonuszahlungen dazukommen. Das neue Arbeitspapier ist ab dem 1. Juli 2024 gültig und läuft bis Sommer 2029. Nach Informationen von "Marca" soll der spanische Nationalspieler beim FC Bayern dann rund 3,5 Millionen Euro verdienen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hatte Bryan Zaragoza im Rahmen der offiziellen Verkündung als "antrittsstarken, sehr schnellen und extrem wendigen Flügelspieler" bezeichnet, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. "Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen."