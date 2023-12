Eintracht Frankfurt vor spektakulärem Winter-Transfer

IMAGO

Wechselt Donny van de Beek (M.) zu Eintracht Frankfurt?

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht laut Transfer-Experte Fabrizio Romano vor einem spektakulären Winter-Transfer.

Nach Angaben des Italieners führt der Fußball-Bundesligist das Rennen um Donny van de Beek von Manchester United an. Die Gespräche mit dem Premier-League-Klub sollen weit fortgeschritten sein, teilte Romano beim Kurznachrichtendienst X mit.

Bei den Verhandlungen soll es um ein Leihgeschäft gehen. Wie lange die Dauer ausgelegt wäre und ob womöglich eine Kaufoption bestünde, ist nicht bekannt.

Eintracht Frankfurt befinde sich im Rennen um den Niederländer in einer guten Position. Spaniens Überraschungsmannschaft FC Girona soll zwar ebenfalls beim englischen Rekordmeister wegen van de Beek angefragt, allerdings schlechtere Konditionen geboten haben.

Eine Entscheidung über einen Winter-Transfer des 26-Jährigen wird laut Romano schon in Kürze fallen. Dass er auch die Rückrunde bei den Red Devils verbringt, sei derweil schon ausgeschlossen.

Eintracht-Flirt vom Verletzungspech betroffen

Donny van de Beek kam im September 2020 als große Verheißung vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zu Manchester United. 39 Millionen Euro Ablöse wechselten in diesem Zuge den Besitzer, der zentrale Mittelfeldspieler erhielt einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Spielzeit.

In Manchester konnte sich der 1,84 Meter große Rechtsfuß aber seither nie wirklich durchsetzen. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war van de Beek verliehen worden, damals an Liga-Konkurrent Everton. Für die Toffees absolvierte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung jedoch insgesamt nur sieben Partien. Für Manchester United kommt der 19-fache Nationalspieler auf gerade einmal 62 Einsätze.

Die vergangene Rückrunde war er wegen einer hartnäckigen Knieverletzung zum Zuschauen verdammt. In der laufenden Saison stand er in der Premier League gerade einmal zwei Spielminuten auf dem Feld.