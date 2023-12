Neuer Lahm-Plan beim VfB Stuttgart enthüllt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Philipp Lahm ist seit September 2022 beratend für den VfB Stuttgart tätig

Seit knapp 15 Monaten ist Philipp Lahm mit einem Experten-Team in beratender Funktion für den VfB Stuttgart tätig. Die Zusammenarbeit wird von den Vereinsbossen als derart erfolgreich angesehen, dass es längst neue Pläne mit dem Weltmeister-Kapitän von 2014 gibt.

Wie die "Sport Bild" jetzt enthüllte, planen die Verantwortlichen des VfB Stuttgart, das Lahm-Consulting zu verlängern.

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle ließ auch öffentlich keinen Zweifel daran, wie wichtig die Hinweise aus dem insgesamt fünfköpfigen Lahm-Team zuletzt waren.

Auch die Tätigkeit von Sami Khedira, der zwischen 2022 und 2023 ebenfalls als Berater angestellt war, wurde von Wehrle zuletzt noch angeführt: "Die Zusammenarbeit mit Philipp Lahm und Sami Khedira hat zu vielen positiven Erkenntnissen und Veränderungen geführt. Beide haben ihren Teil dazu beigetragen, dass wir die vergangene Transferperiode erfolgreich abwickeln konnten", meinte der VfB-Boss und fügte hinzu: "Gleichzeitig hat das Consulting-Team von Philipp Lahm durch die Analysen und Gestaltungsempfehlungen einige Veränderungen beim VfB angestoßen, von denen wir profitieren."

VfB Stuttgart will weiter mit Lahm zusammenarbeiten

Längst ist aus dem einstigen Abstiegskandidaten ein Anwärter für die Champions League geworden. Am kommenden Sonntag geht's ab 19:30 Uhr gegen den FC Bayern. Sollten die Schwaben in der Allianz Arena gewinnen, würden sie den Rekordmeister in der Tabelle überholen und neuer Zweiter sein.

Eine irre Entwicklung, konnte sich das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß doch erst in der Relegation gegen den HSV im letzten Mai vor dem drohenden Abstieg retten.

Vor Ort in Stuttgart ist Lahm übrigens nach wie vor praktisch nie. Zumeist ist er bei entsprechenden Sitzungen und Besprechungen über Video-Konferenzen zugeschaltet. Zunächst wurde dieses Vorgehensweise auch öffentlich angeprangert, mittlerweile gibt Lahm und seiner Gruppe der Erfolg Recht.

Geht es nach den Entscheidern beim VfB Stuttgart, soll diese Kooperation auch weiterhin Bestand haben. Der langjährige Bayern-Kapitän selbst hat sich zu seinen weiteren VfB-Plänen derweil noch nicht geäußert.