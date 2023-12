Droht diesem Bayern-Star ein längerer Ausfall?

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Noussair Mazraoui (l.) musste in Manchester vorzeitig vom Feld

Der FC Bayern hat am Dienstagabend eine weitere nahezu makellose Gruppenphase in der Champions League abgeschlossen. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Manchester United überzeugten die Münchner mit mannschaftlicher Geschlossenheit und defensiver Stabilität. Trotzdem reist der FC Bayern mit neuen Sorgen im Gepäck zurück in die Heimat.

Zwei Spieler klagten nach der Partie im Old Trafford am Dienstagabend nämlich über muskuläre Beschwerden in der Wade: Zum einen Kingsley Coman, der in Manchester die meiste Zeit auf dem Feld gestanden hatte und erst nach 77 Minuten durch Mathys Tel ersetzt wurde.

Und zum anderen Noussair Mazraoui, bei dem die Sorgenfalten nach Spielende zunächst etwas größer waren. Der Rechtsverteidiger musste schon zur Halbzeitpause passen, blieb zum Wiederanpfiff draußen. Der 26-Jährige wurde durch Konrad Laimer ersetzt, der anstelle Mazraouis im zweiten Durchgang die defensive Außenbahn beackerte.

Bei dem Marokkaner mehrten sich nach Spielschluss die Bedenken, dass er womöglich länger ausfallen könnte. Eine genaue Antwort auf diese Frage konnte bis zum Rückflug am Mittwoch noch niemand aus der medizinischen Abteilung des FC Bayern geben.

Mazraoui wird im Januar zum Afrika-Cup abgestellt

Nach Informationen der "Abendzeitung" sollen am Mittwoch erst weitere Untersuchungen erfolgen, ehe eine genauere Diagnose abgegeben werden kann. Beide Bayern-Stars hätten aber über die gleichen Beschwerden, nämlich Verhärtungen in der Wade, geklagt.

Mazraoui steht dem FC Bayern planmäßig ohnehin nur noch die letzten beiden Bundesliga-Partien gegen den VfB Stuttgart (H) und den VfL Wolfsburg (A) zur Verfügung, verabschiedet er sich doch nach der Weihnachtspause mit der marokkanischen Nationalmannschaft zum Afrika-Cup an die Elfenbeinküste. Das Kontinentalturnier ist vom 13. Januar bis zum 11. Februar terminiert.