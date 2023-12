Ex-Coach: "Dann gehen auf Schalke die Lichter aus"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Frank Kramer trainierte im Jahr 2022 den FC Schalke für ein paar Monate

Schon im Oktober hatte sich der ehemalige Cheftrainer Frank Kramer in deutlichen Worten zu seinem Ex-Klub FC Schalke 04 geäußert, unter anderem der Führungsriege des Klubs die notwendige Fachkompetenz abgesprochen. Jetzt hat Kramer erneut über die Königsblauen gesprochen.

Erneut appellierte er dabei an die Verantwortlichen im Verein, für mehr Beständigkeit beim FC Schalke 04 zu sorgen, um wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zu kommen: "Schalke braucht Kontinuität, um auch mit geringeren Mitteln erfolgreich zu sein", meinte Kramer in der Fußball-Talkshow "At Broski".

"Der Verein gibt immer schnell nach, um den Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Grundsätzlich herrscht immer eine Unruhe, es gibt Bewegungen in alle Richtungen, sei es auf der Trainerbank oder durch Komplettumbrüche des Kaders", meinte der 51-Jährige, der in seinem kurzen Intermezzo in Gelsenkirchen überhaupt keinen Erfolg gehabt hatte.

Kramer hatte den Klub nach dem Bundesliga-Aufstieg 2022 übernommen, wurde allerdings schon im Oktober mit nur einem Sieg aus zehn Spielen wieder von seinen Aufgaben entbunden.

"Ich kann meine Entlassung verstehen, wir haben einfach zu wenig Punkte geholt", zeigte sich der Fußballlehrer nun deutlich einsichtiger als noch in vorangegangenen Interviews.

Kramer sagt gesicherten Klassenerhalt des FC Schalke 04 voraus

Für die laufende Saison prophezeit Kramer seinem Ex-Klub eine Rückrunde im gesicherten Tabellenmittelfeld. Mit dem Abstieg in die Drittklassigkeit wird Königsblau letztlich nichts zu tun haben, ist er sich sicher: "Schalke wird zurück in ruhiges Fahrwasser und auf einen Mittelfeldplatz kommen. Danach heißt es dann Mund abwischen und wieder neu angreifen."

Sollte es wider Erwarten dennoch mit dem Super-GAU, dem Abstieg in die 3. Liga enden in 2023/2024, hätte Kramer allerdings keine Hoffnung mehr für den FC Schalke 04: "Dann gehen auf Schalke die Lichter aus. Mit der 3. Liga ist Schalke nicht mehr zu stemmen. Mit den Schulden, dem Stadion, den vielen Angestellten, dazu die sinkenden TV-Erlöse … Aber ich glaube nicht, dass das wirklich passieren wird."

In den letzten beiden Wochen hatte sich der Klub aus dem Ruhrgebiet mit zwei Siegen in Folge gegen Osnabrück (4:0) und Hansa Rostock (2:0) immerhin wieder auf Platz 13 der 2. Bundesliga vorgearbeitet.