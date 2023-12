FC Bayern kommt nicht über Remis hinaus

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Der FC Bayern und Ajax Amsterdam trennten sich mit einem Remis

Bayern Münchens Fußballerinnen haben in der Champions League ihren Rivalen Ajax Amsterdam auch ohne den zweiten Gruppenerfolg in Schach gehalten. Durch das 1:1 (1:1) hat der deutsche Meister in der Gruppe C für das Rennen um die beiden Plätze in der K.o.-Phase vor der zweiten Vorrundenhälfte weiter einen Punkt Vorsprung auf die drittplatzierten Niederländerinnen.

Das Rückspiel am Mittwoch (20. Dezember) in Amsterdam hat aufgrund der Tabellenkonstellation wegweisende Bedeutung. Zum Auftakt hatte München gegen den italienischen Vertreter AS Rom auf eigenem Platz ein 2:2 verbucht, ehe Bayern bei Paris St. Germain einen 1:0-Erfolg landete.

Für München, für das in der vergangenen Saison in der europäischen Königsklasse im Viertelfinale Endstation gewesen war, begann der Anlauf zum ersten Heimsieg der Saison auf internationaler Bühne durch den frühen Führungstreffer von Lea Schüller (2.) nach Wunsch. Ajax konnte allerdings im Zuge einer Leistungssteigerung durch Chasity Grant (38.) ausgleichen, nachdem München ein zweites Tor durch Linda Dallmann (27.) wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung von Vorlagengeberin Katharina Naschenweng aberkannt worden war.

Mit der 1:0-Führung im Rücken war der Bundesliga-Spitzenreiter auch ohne seine Nationalspielerin Klara Bühl (Muskelverletzung) zunächst die tonangebende Mannschaft. Schüller boten sich dabei mehrere Gelegenheiten zur Vergrößerung des Vorsprungs. Amsterdam kam erst kurz vor der Mitte des ersten Durchgangs besser ins Spiel, allerdings ließ die Bayern-Abwehr praktisch keine Torgelegenheiten zu - Grants Ausgleichstreffer fiel denn auch praktisch aus Nichts.

Nach dem Seitenwechsel ergaben sich zunächst auf beiden Seiten durch Unaufmerksamkeiten in den Abwehrreihen vereinzelte Möglichkeiten, doch blieben alle Abschlussversuche erfolglos. 19 Minuten nach Wiederanpfiff hatte auf Münchner Seite wiederum Schüller eine Großchance, doch ihr abgelenkter Schuss traf lediglich die Latte des Ajax-Tores. Danach jedoch übernahm Bayern wieder das Kommando auf dem Feld und drängte verstärkt auf den Sieg, konnte sich aber keine zwingende Chance mehr erspielen.