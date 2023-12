Ratlos-Geständnis von S04-Star

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Die Spieler des FC Schalke 04 konnten 2023/24 bislang nur selten überzeugen

Nach 16 Spieltagen der Saison 2023/24 der 2. Fußball-Bundesliga rangiert Absteiger FC Schalke 04 auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz. Die direkten Aufstiegsplätze sind schon satte 13 Punkte entfernt, zwei Pflichtspielsiege in Serie waren bislang das höchste der Gefühle. Ein Umstand, der auch die S04-Stars selbst mit fragenden Mienen zurücklässt.

"Glauben Sie mir: Manchmal sitzen wir in der Kabine und fragen uns selbst, wie das passieren konnte", gesteht Kenan Karaman im Interview mit der "Bild", konfrontiert mit der bisher schwachen Punkteausbeute.

"Wir hatten aufgrund von Verletzungen gefühlt in jedem Spiel eine andere Elf auf dem Platz. Vielleicht waren auch manchmal die Köpfe wegen des Drucks nicht frei. Sehr viel spielt sich mental ab", versucht sich der türkische Nationalspieler an einer Erklärung. An "fehlender Qualität" liege es allerdings nicht, so Karaman.

Dass man das Ruder auf Schalke nun herumreißen und zumindest noch Relegationsplatz drei attackieren kann, schließt Karaman zudem nicht aus. Er sei "realistisch" und wisse, dass es eine schwere Aufgabe sei, aber "wenn man als Fußballer nicht träumt, schafft man es nicht nach oben", so der Offensiv-Spieler. "Wir müssen jetzt klettern. Dann schauen wir, was noch möglich ist."

Schalke-Coach findet "die richtigen Worte"

Zudem nimmt der 29-Jährige Coach Karel Geraerts aus der Schusslinie. Der Belgier, der den Posten im Oktober übernahm. bislang mit vier Siegen und vier Niederlagen allerdings noch keine Trendwende herbeiführen konnte, finde "seit Tag eins immer die richtigen Worte [...] Wir werden noch viel Freude mit ihm haben", betont Karaman.

Auch die Gerüchte um eine zerrüttete Kabine entschärft er deutlich. Die Knappen seien "eine homogene" Truppe und vieles, was man über seine Mitspieler geschrieben habe, sei schlicht "nicht in Ordnung".

Das letzte Spiel des Jahres steht für Königsblau schon am Freitag auf dem Programm. Um 18:30 Uhr gastiert die SpVgg Geuther Fürth in Gelsenkirchen. Eine weitere Pleite würde dem zuletzt positiven Trend (zwei Siege) einen herben Dämpfer versetzen.