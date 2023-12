FC Bayern droht großes Transfer-Tauziehen

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Führt der Weg von Joao Palhinha noch zum FC Bayern?

Der FC Bayern erhält im Transfer-Tauziehen um die Dienste von Joao Palhinha offenbar immer größere Konkurrenz.

Wie "The Sun" berichtet, steigt Manchester City in das Rennen um den defensiven Mittelfeldspieler des FC Fulham ein. Cheftrainer Pep Guardiola ist demzufolge großer Bewunderer des Portugiesen und soll Palhinha als perfekte Ergänzung für seinen Kader ansehen.

Der 28-Jährige könnte bei Manchester City auf Kalvin Phillips folgen. Der englische Nationalspieler ist unter Guardiola auf das Abstellgleis gerückt und gilt als Abgangskandidat.

Somit wird der Poker um Palhinha immer heißer. Der Abräumer wäre in der vergangenen Sommer-Transferperiode fast beim FC Bayern gelandet. So weilte Palhinha bereits in München. Doch letztlich platzte der anvisierte Deal am Deadline Day spektakulär.

FC Bayern schaut sich nach "Holding Six" um

Der Routinier wird nach wie vor mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Coach Thomas Tuchel wünscht sich eine sogenannte "Holding Six", Palhinha würde in dieses Profil passen. Medienberichten zufolge steht der Rechtsfuß ebenfalls beim FC Liverpool auf dem Zettel.

Palhinha hatte seinen Vertrag beim FC Fulham nach dem geplatzten Wechsel zum FC Bayern überraschend bis 2028 verlängert. Ein Transfer scheint dennoch nicht ausgeschlossen.

"Es spielt in meinem Kopf keine Rolle, ich bin ruhig. Ich denke nicht viel darüber nach, was als Nächstes kommen wird. Es ist ein wichtiger Monat für Fulham und auch für mich. Was auch immer im Januar passieren muss, wird passieren", meinte Palhinha vor wenigen Tagen gegenüber "DAZN", als er auf die bevorstehende Transferphase angesprochen wurde.

Sollten der FC Bayern, FC Liverpool und Manchester City tatsächlich beim FC Fulham vorstellig werden, stünde der Portugiese vor der Qual der Wahl. "The Sun" taxiert Palhinhas Marktwert auf rund 70 Millionen Euro.