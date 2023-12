ManUnited-Star "intensiv" beim BVB gehandelt

IMAGO/David Rawcliffe

Sergio Reguilón soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger lässt Borussia Dortmund die Blicke angeblich in die englische Premier League schweifen. Ein spanischer Ex-Nationalspieler in Reihen von Manchester United soll es dem BVB angetan haben.

Der BVB beschäftigt sich "intensiv" mit der Verpflichtung von Sergio Reguilón. Das will die "Bild" erfahren haben.

Der in Madrid geborene sechsmalige spanische Nationalspieler schnürt aktuell die Schuhe für Manchester United, an die Red Devils ist der 27-Jährige derzeit von Tottenham Hotspur verliehen. Sein Vertrag in London endet im Sommer 2025.

Dem Bericht zufolge stehen die Chancen für einen Deal trotz der Leihe allerdings nicht schlecht. Reguilón soll sich bei Vereinbarung des Engagements eine Klausel zusichern lassen haben, die es ihm ermöglicht, die Leihe seinerseits abzubrechen. Angesichts von eher überschaubarer Einsatzzeit am Old Trafford eine womöglich verlockende Option.

Aufgrund von begrenzten finanziellen Möglichkeiten soll der BVB im Winter seinerseits eine Leihe anstreben. Für den Sommer soll laut "Bild" eine Kaufoption vereinbart werden.

Handlungsbedarf beim BVB ist riesig

Auf den ersten Blick scheint das Szenario für alle beteiligten Seiten durchaus Sinn zu ergeben. Bei United spielt Reguilón eine eher untergeordnete Rolle, bei den Spurs wurde er seit seinem Wechsel von Real Madrid im Sommer 2020 ohnehin nie wirklich glücklich und in Dortmund ist der Bedarf enorm.

Mit Julian Ryerson fehlt eine BVB-Option auf der linken Defensivposition wohl noch länger verletzt, der vor der Saison verpflichtete Ramy Bensebani weilt von Mitte Januar bis Mitte Februar zudem mit Algerien beim Afrika-Cup.

Dass Reguilón dem BVB wirklich weiterhelfen kann, darf allerdings hinterfragt werden. Seit Januar 2022 ist der Spanier auf der Suche nach seiner Form und konnte sich weder bei den Spurs noch bei einer Leihe zu Atlético Madrid oder derzeit bei United einen Stammplatz erkämpfen.