Rückkehr oder Abschied? Bayern-Juwel bezieht Stellung

IMAGO/Mladen Lackovic

Gabriel Vidovic (2.v.r.) wurde vom FC Bayern verliehen

Im Sommer verlieh der FC Bayern sein Eigengewächs Gabriel Vidovic zu Dinamo Zagreb. Beim kroatischen Spitzenklub hat sich der Offensiv-Allrounder seither prächtig entwickelt. Nun hat der 20-Jährige über eine mögliche Rückkehr nach München gesprochen.

Obwohl sein Vertrag beim FC Bayern noch bis 2025 gültig ist, ist alles andere als sicher, dass Gabriel Vidovic noch einmal für den deutschen Rekordmeister auflaufen wird. Im Zuge seiner Leihe zu Dinamo Zagreb wurde nämlich eine Kaufoption vereinbart, die bei vier Millionen Euro liegen soll.

Nach vier Toren und zwei Vorlagen in 19 Pflichtspielen steigen die Chancen, dass der U21-Nationalspieler Kroatiens fest verpflichtet wird. Vidovic selbst ist weiterhin in alle Richtungen offen.

"Ich denke immer nur an das Jetzt. Ich will mich gut weiterentwickeln und der Mannschaft helfen. Ich möchte so gut wie möglich spielen – und dann schauen wir, was passiert. Dass Dinamo Zagreb die Kaufoption zieht, kann eine Option sein. Ich fühle mich sehr wohl", erklärte der Youngster im Interview mit "web.de".

Zugleich bestätigte Vidovic eine besondere Klausel im bisherigen Leihdeal. "Bayern hat eine Rückkaufoption, daher ist alles möglich", verriet der Linksaußen.

Vidovic "weiterhin mit dem FC Bayern in Verbindung"

In der Vorsaison kickte Vidovic noch auf Leihbasis in den Niederlanden bei Vitesse Arnheim, wo ihm der nächste Entwicklungsschritt gelang. Danach ging es zunächst zurück zum FC Bayern.

"Eigentlich war es mein Plan, nach München zurückzukommen und mich in den Trainingseinheiten unter Trainer Thomas Tuchel zu beweisen. Aber dann wurde mir klar, dass es für mich auch in dieser Saison das Wichtigste ist, viel Spielzeit zu bekommen. Beim FC Bayern wäre ich wahrscheinlich nicht so viel eingesetzt worden. Daher war eine Ausleihe die beste Lösung", erklärte Vidovic.

Sein Draht zum deutschen Branchenführer ist nach wie vor eng. "Ich stehe weiterhin mit dem FC Bayern in Verbindung. Der Kontakt ist sehr gut", hob der hochveranlagte Angreifer hervor.