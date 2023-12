HSV-Star vor ablösefreiem Bundesliga-Wechsel?

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Bakery Jatta könnte den HSV verlassen

Der Vertrag von Bakery Jatta beim Hamburger SV läuft am Saisonende aus. Eine Vertragsverlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Womöglich zieht es den Rechtsaußen vom HSV in die Bundesliga.

Laut "Bild" wird es in diesem Jahr keine Einigung mehr zwischen den Verantwortlichen des Hamburger SV und der Jatta-Seite geben.

Zu weit liegen die Gehaltsvorstellungen von Spieler und Verein noch auseinander, heißt es im Bericht des Boulevardblattes. Aktuell kassiert Jatta in der Hansestadt dem Vernehmen nach rund 400.000 Euro jährlich, er erhofft sich von einer Unterschrift unter einem neuen Kontrakt aber offenbar eine deutliche Gehaltserhöhung.

Zuletzt hieß es, der HSV wolle das Salär des Offensivspielers vor allem über lukrative Prämienzahlungen aufstocken.

Ist der FC Augsburg an HSV-Star Jatta interessiert?

Ab dem 01. Januar darf Jatta folglich mit anderen Klubs über einen Wechsel im Sommer verhandeln. Laut dem "Abendblatt" steht der 25-Jährige bei mehreren Klubs aus dem Ausland sowie bei zwei Bundesligisten auf dem Zettel. Namentlich wird allerdings nur der FC Augsburg genannt.

Laut "Mopo" liegen Jatta sogar schon erste Angebote vor. Diese seien derart lukrativ, dass sich der HSV finanziell ordentlich strecken müsse, um den Gambier von einer Verlängerung zu überzeugen.

Jatta selbst will sein inzwischen sieben Jahre währendes HSV-Engagement gerne verlängern. "Ich bin gern hier. Bei dem Rest vertraue ich meinem Management und ich hoffe, alles wird klargehen. Die machen das schon", sagte er zuletzt.

Anfang Dezember hatte die "Bild" noch berichtet, dass vor Weihnachten eine Entscheidung über Jattas Zukunft getroffen werden sollte. Dazu kam es allerdings nicht.

In der aktuellen Saison ist Jatta und Cheftrainer Tim Walter gesetzt. In 19 Pflichtspielen erzielte der Offensivspieler sechs Tore. Außerdem bereitete er drei weitere Treffer vor.