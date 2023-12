Keine Transfers? Budget-Schock für den FC Schalke 04

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Der FC Schalke 04 muss möglicherweise ohne Wintertransfers auskommen

Nach einer katastrophalen Hinrunde wollte der FC Schalke 04 im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden, um zumindest den Absturz in die 3. Liga zu verhindern. Doch fehlende finanzielle Mittel könnten den Knappen einen Strich durch die Rechnung machen.

Zur Halbzeit der Zweitligasaison 2023/24 dümpelt Absteiger FC Schalke 04 auf einem auf ganzer Linie enttäuschenden 14. Tabellenplatz herum. Kein Wunder also, dass die Knappen trotz einer angespannten Finanzlage im Winter noch einmal personell nachlegen wollten.

Doch laut "Bild" hat die Führungsetage der Königsblauen um Aufsichtsratsboss Axel Hefer und Finanzchefin Christina Rühl-Hamers kein Transfer-Budget für die im Januar beginnende Winter-Wechselperiode freigegeben. Bedeutet: Sportdirektor André Hechelmann kann erst dann auf dem Transfermarkt zuschlagen, wenn Einnahmen generiert wurden.

FC Schalke 04 droht Transfer-Desaster

Mit den Abgängen von Ibrahima Cissé, Niklas Tauer und Soichiro Kozuki könnten kleine Summen generiert werden, so der Bericht der Boulevardzeitung weiter. Doch für das Trio ist der Markt genauso klein, wie der für Ersatzstürmer und Top-Verdiener Sebastian Polter, der derzeit verletzt ist.

Rund 1,5 Millionen Euro bräuchte der FC Schalke 04 laut "Bild", um zumindest zwei Neuzugänge in den Ruhrpott zu lotsen. Weit oben auf der Wunschliste soll Darko Churlinov stehen, der bereits in der Rückrunde 2021/22 das Trikot der Knappen trug und mit den Gelsenkirchenern in die Bundesliga aufstieg.

Der 23-Jährige soll den Informationen der Boulevardzeitung zufolge jedoch auch bei Aufstiegsaspirant FC St. Pauli auf dem Zettel stehen. Sollte Schalke 04 das nötige Kleingeld für eine Leihe des Nordmazedonier in Diensten des FC Burnley zu spät zusammenkratzen, so könnte dieser bereits bei einem anderen Verein unterschrieben haben, heißt es.