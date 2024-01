Nächster Trainingsstopp für Bayern-Star de Ligt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Einen Tag nach dem Trainingsauftakt muss Bayern-Star Matthijs de Ligt pausieren

Schon zweimal musste Matthijs de Ligt in der laufenden Saison aussetzen. Auch das neue Jahr beginnt für den niederländischen Nationalspieler in Diensten des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München suboptimal.

Wie der FC Bayern mitteilte, wird de Ligt die beiden Trainingseinheiten aussetzen, die Trainer Thomas Tuchel für Mittwoch angesetzt hat. Als Grund für den Ausfall des 24-Jährigen nannten die Münchner "leichte Magen-Darm-Beschwerden".

Ob de Ligt in dieser Woche überhaupt wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren kann, wird sich zeigen. In der noch laufenden Hinrunde hat der Niederländer schon insgesamt elf Pflichtspiele aufgrund von Verletzungen verpasst.

Beim 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum am 23. September hatte der Innenverteidiger einen Schlag aufs Knie abbekommen und fiel bis zur Länderspielpause Mitte Oktober aus. Bei der 1:2-Pokalblamage des Rekordmeisters bei Drittligist 1. FC Saarbrücken am 1. November zog sich de Ligt einen Innenbandriss im Knie zu. Erst rund sieben Wochen später, beim 2:1-Ligaerfolg über den VfL Wolfsburg am 20. Dezember, gab er sein Comeback.

FC Bayern: Verpasst de Ligt den Test beim FC Basel?

Die Bayern-Profis hatten am Dienstag mit einer öffentlichen Einheit an der Säbener Straße das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Von einem größeren Winter-Trainingslager sieht der deutsche Serien-Champion in diesem Jahr ab, stattdessen wird es vom 14. bis zum 18. Januar nach Faro/Portugal gehen.

Das Kurz-Trainingslager liegt zwischen zwei Bundesliga-Begegnungen. Am Samstag, 12. Januar (15:30 Uhr), empfängt der FC Bayern die TSG 1899 Hoffenheim zum 17. Spieltag. Sieben Tage später startet der Tabellenzweite mit einem Heimmatch gegen den SV Werder Bremen in die Rückrunde.

Ihre Hinserie schließen die Münchner am Mittwoch, 24. Januar (20:30 Uhr) mit der Nachholpartie gegen den 1. FC Union Berlin ab.

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) absolviert die Tuchel-Elf ein Testspiel beim FC Basel. Ob Abwehrstar de Ligt dann wieder an Bord sein kann, ist aktuell noch offen.