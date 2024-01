Missverständnis beendet: Eintracht Frankfurt wird Alario los

IMAGO/Peter Hartenfelser

Lucas Alario waren bei Eintracht Frankfurt nur zwei Tore gelungen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinen glücklosen Angreifer Lucas Alario erwartungsgemäß nach Südamerika verkauft.

Wie die Hessen am späten Donnerstagabend mitteilten, wechselt der Argentinier zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre. Der 32-Jährige hatte zuletzt die Freigabe für Verhandlungen mit anderen Vereinen erhalten und bereits beim Trainingsstart zu Jahresbeginn gefehlt.

Über die Ablöse wurde zunächst nichts bekannt. Alario war im Sommer 2022 für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen an den Main gewechselt. Dort kam er nie über eine Jokerrolle hinaus und verlor so auch schon vor dem WM-Gewinn seinen Platz in der argentinischen Nationalmannschaft.