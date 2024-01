imago sportfotodienst

Einbruch bei Ex-Star des FC Bayern

Zwischen 2007 und 2011 war Miroslav Klose als Fußball-Profi beim FC Bayern aktiv, später auch als Trainer der U17 und als Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft. Der Lebensmittelpunkt des ehemaligen Stürmers ist weiterhin in München. Doch genau dort gab es nun schlechte Nachrichten für den Weltmeister von 2014.

Miroslav Klose dürfte beste Erinnerungen an den FC Bayern haben: Als (Co-)Trainer wurde er FIFA-Klub-Weltmeister, Deutscher Meister, UEFA-Supercup-Sieger und gewann auch den deutschen Supercup, als Spieler räumte er sogar gleich zwei Bundesliga-Titel ab, holte auch zweimal den DFB-Pokal und zahlreiche andere Erfolge. Doch seine Verbindung nach München dürfte nun einen unschönen Beigeschmack bekommen haben.

Denn in seine dortige Wohnung ist kurz vor Weihnachten eingebrochen worden. Einen entsprechenden Bericht von "Bild" bestätigte nun der Berater des 2014er Weltmeisters. Demnach haben ein oder mehrere Täter zwei Tage vor Heiligabend das Anwesen Kloses im Münchner Süden betreten und wertvolle Beute gemacht. Der Einbruch soll zwischen 18 und 23 Uhr geschehen sein und erfolgte laut dem Bericht über einen Balkon im zweiten Stock.

Diebe machen fette Beute bei Ex-Star des FC Bayern

Eine Scheibe sei eingeschlagen worden, in der Nachbarschaft habe aber keiner etwas mitbekommen. "Das spricht dafür, dass hier Experten am Werk waren. Normalerweise werden solche Objekte über Tage und Wochen ausspioniert. So kundschaften sie die Gewohnheiten der Bewohner aus: Wie viele Personen leben in der Wohnung, wann sind sie zu Hause, gibt es Angestellte?", zitiert "Bild" einen Polizisten.

Weiter heißt es, dass der oder die Einbrecher Beute im Wert von rund 100.000 Euro machten. Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände sollen entwendet worden sein.

Kloses Luxus-Wohnung im Münchner Süden ist lediglich eine Übergangsbleibe. Derzeit bauen die Kloses ein Haus in Grünwald, das in nicht allzu ferner Zukunft bezogen werden soll. Dann wäre der frühere Bundesliga-Stürmer Nachbar von Bayern-Star Joshua Kimmich.

Klose ist derzeit vereinslos. Nach seinem Aus als Chefcoach des SCR Altach sucht der 45-Jährige nach einem neuen Klub.