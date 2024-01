Eintracht Frankfurt verkündet nächsten Transfer-Coup

IMAGO/Joaquim Ferreira

Robin Koch (l.) bleibt bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat mit der festen Verpflichtung von Nationalspieler Robin Koch den nächsten Personal-Coup gelandet.

Wie die Hessen am Dienstag verkündeten, unterschrieb der bislang vom englischen Zweitligisten Leeds United ausgeliehene Innenverteidiger einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Eine Ablöse wird für Koch, dessen Marktwert auf 18 Millionen Euro taxiert wird, nicht fällig, sein Vertrag in England wäre nach der Saison ausgelaufen.

"Dass Robin sich langfristig zur Eintracht bekennt, ist ein starkes Zeichen. Wir wissen, was wir an ihm haben", sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche. "Er gehört zu den Führungsspielern und ist seit seiner ersten Partie bei uns ein wichtiger Leistungsträger, an dem sich vor allem auch unsere jungen Spieler orientieren können. Durch seine höchst professionelle Einstellung ist er für viele ein Vorbild. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen werden."

Koch sagte: "Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr bei der Eintracht, habe jeden Tag sehr viel Spaß und fühle mich hier unglaublich wohl. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte. Daher ist es für mich und meine Karriere die logische Konsequenz, dass ich meinen Vertrag über die Leihe hinaus verlängere."

Er wolle "weiter mit Verantwortung vorangehen und vor allem erfolgreich sein. Wir haben noch viel vor und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen werden. Ich freue mich sehr auf die Zukunft und eine spannende Rückrunde", erklärte der 27-Jährige.

Eintracht Frankfurt holt auch Sasa Kalajdzic

Der Ex-Freiburger gehört bei Eintracht Frankfurt unter Trainer Dino Toppmöller zum Stammpersonal. Er absolvierte in dieser Spielzeit bislang 23 Partien von Beginn an und erzielte dabei drei Tore.

Der 27-jährige Innenverteidiger hat beim hessischen Bundesligisten einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.#SGE | #Koch2027 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 9. Januar 2024

Aufgrund einer Wadenverletzung war seine Rückkehr ins DFB-Team im November zunächst gescheitert. Zuletzt hatte er 2021 bei der EM dem DFB-Kader angehört.

Eintracht Frankfurt hatte am Sonntag auch die Verpflichtung von Sasa Kalajdzic bestätigt. Der Stürmer wechselte bis Saisonende auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers zur SGE.