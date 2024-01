Bayern legt im Poker um Defensiv-Star nach

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Radu Dragusin hat mehrere Angebote vorliegen

Neue Entwicklungen im Transfer-Tauziehen um Radu Dragusin. Der FC Bayern hat dem FC Genua offenbar ein Angebot vorgelegt, das die Konkurrenz aussticht.

Wie die Transfer-Journalisten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten, hat der FC Bayern wohl eine Kehrtwende im Poker um Radu Dragusin eingeleitet. Demnach hat der Bundesligist dem italienischen Klub ein "akzeptables Angebot" für den Defensivspieler unterbreitet.

Erst Spurs, dann Bayern: Angebote für Dragusin

Zuvor hatten sich Medienberichten zufolge Tottenham Hotspur und Genua bereits auf einen Deal geeinigt. Die Spurs sind gewillt, 25 Millionen Euro nach Norditalien zu überweisen. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen bis zu fünf Millionen Euro. Der Vertrag von Dragusin soll bis 2029 laufen. Ganz durch war der Transfer aber noch nicht.

Und so grätschen die Bayern möglicherweise mit ihrer Offerte jetzt final dazwischen. Das Angebot des FCB soll laut Fabrizio Romano leicht über dem von Tottenham liegen. Das letzte Wort hat wohl die Spielerseite.

Löst Dragusin das Defensivproblem beim FC Bayern?

Bayern-Sportchef Christoph Freund soll von dem Innenverteidiger überzeugt sein. Die Bayern wollen sich im Winter-Transferfenster im Defensivbereich deutlich verstärken. Die Chancen auf einen Deal mit dem Profi stehen offenbar nicht schlecht. "Sportitalia" schrieb am Mittwoch, dass der Rumäne mit einem Wechsel zum FC Bayern liebäugele.

20 Prozent der Transfersumme sollen derweil an Juventus Turin gehen, die sich im Sommer 2022 eine Weiterverkaufsprämie für Dragusin gesichert hatten. Im Juve-Trikot hatte der 1,91-Meter-Hüne einst als Teenager in der Serie A debütiert, ehe er anschließend auf Leihbasis auch für Sampdoria Genua sowie für US Salernitana spielte.

In dieser Saison lief Dragusin 19 Mal in der Serie A für den FC Genua auf, erzielte dabei zwei Tore und legte eines auf.