FC Bayern verkündet Transfer von Japan-Juwel

IMAGO/Ken Asakura

Der FC Bayern hat die japanische Nationalspielerin Momoko Tanikawa (r.) verpflichtet

Der FC Bayern hat Nägel mit Köpfen gemacht und eine japanische Nationalspielerin unter Vertrag genommen. Die 18-jährige Momoko Tanikawa wechselt von der JFA Academy, dem Nachwuchsprogramm des japanischen Fußball-Verbandes zum amtierenden deutschen Frauenfußball-Meister.

"Ich bin begeistert und sehr dankbar, in Zukunft für diesen großen Club spielen zu können. Ich kenne den FC Bayern seit ich ein kleines Mädchen bin und als das Angebot aus München kam, war ich überglücklich. Ich hatte auch andere Optionen, aber als sich der FC Bayern gemeldet hat, war die Entscheidung schnell gefallen", äußerte sich die Nachwuchsspielerin, die im Sommer bereits eine Woche in München trainiert hatte und nun einen Vertrag unterschrieb.

Ihre ersten Schritte im europäischen Fußball wird Tanikawa allerdings nicht in Deutschland machen. Der FC Bayern verleiht das Talent bis Ende des Jahres an den FC Rosengard aus Schweden.

Auch Bayerns Technischer Direktor Francisco De Sá Fardilha kommt in der offiziellen Mitteilung zur Verpflichtung der offensiven Mittefeldspielerin zu Wort: "Momoko Tanikawa ist eine der besten Nachwuchsspielerinnen weltweit. Sie ist bereits fester Bestandteil der japanischen Nationalmannschaft, einem der stärksten Teams der Welt. Momoko ist technisch sehr versiert, und das beidfüßig. Sie weiß, wie sie sich gegen Topspielerinnen behaupten kann und ist sehr flexibel in ihrer Position. Obwohl sie eine offensive Mittelfeldspielerin ist, kann sie im Angriff jede Position übernehmen, auch als Sturmspitze."

FC Bayern freut sich auf Mega-Talent

Trainer Alexander Straus ergänzt: "Wir sind sehr glücklich, Momoko Tanikawa unter Vertrag genommen zu haben. Wir haben sie schon lange im Blick, sie hat im vergangenen Jahr bereits eine Woche mit uns trainiert und es gab keine Zweifel. Sie ist eines der größten Talente im Frauenfußball und es wird unsere Aufgabe sein, sie auf diesem Weg zu begleiten und entsprechend zu fördern. In den nächsten Monaten soll sie in Skandinavien die ersten Schritte im europäischen Fußball machen, und dann freuen wir uns, wenn sie im Sommer unsere Mannschaft verstärkt."

Derzeit kämpft der FC Bayern noch um die Titelverteidigung in der Frauen-Bundesliga. Nach zehn Spielen rangiert man eine Zähler hinter Tabellenführer VfL Wolfsburg auf dem zweiten Platz. Weiter geht die Saison für die Münchnerinnen am 27. Januar, wenn die TSG 1899 Hoffenheim in der bayerischen Landeshauptstadt gastiert.