Dier eine Hilfe für Bayern? Basler wird deutlich

IMAGO/FC BAYERN MUENCHEN

Neu beim FC Bayern: Eric Dier

Beim FC Bayern soll Winterneuzugang Eric Dier helfen, den personellen Engpass in der Defensive zu beheben. Ex-Profi Mario Basler traut dem Engländer eine Menge zu.

Obwohl Eric Dier bei Tottenham Hotspur in den letzten Monaten kaum zum Einsatz kam, könne er mit "seiner Erfahrung" eine Hilfe für den FC Bayern sein, erklärte der 55-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert".

Zunächst wurde der 49-malige Nationalspieler bis Ende Juni von den Spurs ausgeliehen, danach ist eine Option für ein weiteres Jahr in München vorhanden.

Laut Basler ist Dier eine "sehr gute Verstärkung" für den deutschen Rekordmeister, der in der Fußball-Bundesliga aktuell nur Tabellenzweiter ist. Der Kumpel von Harry Kane sei "flexibel in der Abwehr" einsetzbar und dadurch besonders wertvoll.

Basler glaubt, dass Dier nur der Anfang einer größeren Einkaufstour war. "Ich bin davon überzeugt, dass Bayern minimum noch einen oder zwei Spieler verpflichten wird", so der Europameister von 1996.

Basler: FC Bayern gegen Hoffenheim mit "viel Glück"

Am vergangenen Freitag hatte der FC Bayern das erste Pflichtspiel des neuen Jahres gegen die TSG Hoffenheim noch ohne Dier relativ souverän mit 3:0 (1:0) gewonnen.

Basler erkannte dabei Licht und Schatten. So hätte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel "überraschenderweise brutal angefangen" und im ersten Durchgang "sehr, sehr gut gespielt", danach aber ein wenig den Faden verloren und bei Hoffenheims Hochkarätern "viel Glück gehabt".

Um auch gegen stärkere Gegner zu bestehen, müsse sich der FC Bayern deshalb "steigern", schließlich würden andere Teams ihre Torchancen besser nutzen.

Am Feinschliff arbeiten Tuchel und seine Schützlinge unter der Woche im Trainingslager an der Algarve. In Portugal will sich auch Dier für Einsätze empfehlen.

Das nächste Pflichtspiel wartet am kommenden Sonntag: Dann gastiert der SV Werder Bremen in der Allianz Arena.