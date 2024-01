"Döner und Burger": Basler lästert über BVB-Sorgenkind

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Ex-Bayern-Profi Mario Basler attackiert BVB-Sorgenkind Niklas Süle

Am Wochenende wurde Niklas Süle von BVB-Coach Edin Terzic erst in der Schlussphase des Auswärtsspiels beim SV Darmstadt 98 eingewechselt. Ex-Nationalspieler Mario Basler lässt an dem formschwachen Verteidiger kein gutes Haar.

"Süle hat alle Voraussetzungen, er bringt unheimlich viel mit, aber er bringt natürlich auch unheimlich viel Döner und Burger mit", ätzte der 55-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert".

Hintergrund: Schon länger werden Süle Gewichtsprobleme nachgesagt, auch am Samstagabend wirkte der Defensivmann nicht ganz austrainiert.

Basler sieht das Dortmunder Sorgenkind nun am Scheideweg. "Ich weiß nicht, was er sich denkt oder ob er überhaupt was denkt, aber der vergeigt sich alles", schlug der Europameister von 1996 Alarm.

Auch Süles Platz in der DFB-Auswahl ist nach Baslers Einschätzung akut gefährdet. "Es war noch nie so leicht, Stammspieler zu sein in der Nationalmannschaft", gab er zu bedenken. Nur sei der Ex-Münchner "nicht derjenige, der mit gewissen Situationen umgehen kann".

BVB: Süle macht sich laut Basler "alles kaputt"

Basler könnte sich sogar vorstellen, dass Süle demnächst "mal ganz von der Bildfläche verschwindet". Man könne Spielern schließlich "nicht immer nur den Bauch pinseln".

Einsicht erwartet er beim BVB-Verteidiger indes nicht. "Wenn er weiter meint, er müsste die Burger fressen, er müsste Döner fressen gehen, dann soll er das machen. Dann muss er aber auch damit rechnen, dass er nicht mehr spielt", polterte Basler.

Süle sei "der einzige Spieler, für den Puma XXL-Trikots macht", ergänzte der ehemalige Bayern-Profi: "Das machen die normalerweise gar nicht."

Zwar würde der 28-Jährige schon aufgrund seiner Vita leicht einen neuen Verein finden, dennoch würde er sich derzeit "alles kaputt" machen. Sein Vertrag bei der Borussia ist noch bis 2026 gültig.