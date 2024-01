Bericht: Barca senkt Pedri-Preis - schlägt Bayern zu?

IMAGO

Wird Pedri ein Thema für den FC Bayern?

Der FC Bayern wird immer wieder mit Pedri vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der Mittelfeldmann könnte einem Medienbericht zufolge "günstiger" werden als bislang gedacht.

Laut der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional" denkt der FC Barcelona über einen Transfer von Pedri nach. Der 21-Jährige, der in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, sei beim amtierenden spanischen Meister demzufolge nicht mehr unantastbar. Klubpräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco stünden Gesprächen wohl offen gegenüber, sofern ein gutes Angebot reinkommt, heißt es.

Nach Angaben von "El Nacional" würde sich der FC Barcelona bezüglich Pedri mit weniger als 100 Millionen Euro zufrieden geben. Der Bericht bringt eine Schmerzgrenze von rund 90 Millionen Euro ins Spiel. Zuletzt wurde der Marktwert des spanischen Nationalspielers in Transfer-Gerüchten immer wieder auf circa 100 Millionen Euro taxiert.

Pedri ein Mann für den FC Bayern?

Im Zuge dessen fiel unter anderem der Name des FC Bayern. Das Portal "todofichajes" spekulierte unlängst darüber, dass die Münchner bei den Katalanen vorstellig werden könnten. Mit dem FC Chelsea oder Aston Villa beobachten offenbar zwei Klubs aus der Premier League ebenfalls die Situation von Pedri.

"fichajes.net" brachte neben dem FC Bayern zuletzt hingegen Manchester City und den FC Arsenal in die Verlosung um den Barca-Youngster.

Jedoch darf bezweifelt werden, ob der deutsche Rekordmeister tatsächlich seinen Hut in den Ring werfen wird. Der FC Bayern konzentriert sich auf dem Transfermarkt aktuell vor allem auf Verstärkung für die Defensive. Im kommenden Sommer könnte derweil wieder das Thema "Holding Six" an der Säbener Straße in den Fokus rücken.

Pedri war 2019 von der UD Las Palmas zum FC Barcelona gewechselt und ist unter Cheftrainer Xavi gesetzt. Der Vertrag des jungen Spaniers ist noch bis 2026 datiert.