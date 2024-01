Bayern-Abschied? Kehrtwende um Eric Maxim Choupo-Moting

IMAGO/Ulrich Wagner

Bleibt Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder berichtet, der FC Bayern könne sich mit einem Winter-Abschied von Eric Maxim Choupo-Moting anfreunden. Transfer-Insider Fabrizio Romano hat andere Informationen. Er schreibt, dass der Rekordmeister sich um einen Verbleib des Stürmers bemühen wird.

Die ganz große Rolle spielt Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern in dieser Saison zwar nicht mehr, dennoch bringt es der 34-Jährige immerhin auf 20 Pflichtspieleinsätze. Da er aber vorwiegend als Joker zum Einsatz kommt (15 Einwechslungen) und mit Mathys Tel ein deutlich jüngerer Reservist im Aufgebot steht, gilt der Kameruner schon länger als verzichtbar.

Die "Bild" berichtete erst Anfang Januar, dass der FC Bayern bei einem passenden Angebot gesprächsbereit wäre und Choupo-Moting im Winter ziehen lassen würde. Dass ein Wechsel möglich ist, berichtet auch "Transferexperte" Fabrizio Romano. Der Journalist schreibt allerdings auch, dass der Rekordmeister den Stürmer eigentlich gar nicht ziehen lassen will.

FC Bayern will keinen Spieler abgeben

"Ich denke, sie werden versuchen, ihn im Verein zu halten, weil Choupo-Moting, obwohl sie Harry Kane und Mathys Tel haben, immer noch eine wichtige Rolle in der Rotation bis zum Saisonende einnehmen kann. Sie hoffen, dass er bleibt, aber wenn ein englischer Klub kommt und Geld für ein Leihgeschäft bietet, ist die Situation wieder offen", schrieb Romano in seinem "Daily Briefing".

Choupo-Moting ist nach Einschätzung des Journalisten der wohl einzige Spieler, von dem sich der FC Bayern im Winter trennen würde. "Aber generell würden sie den Kader lieber zusammenhalten", so Romano.

Choupo-Motings Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis zum Sommer 2024. Trotz seiner Verdienste in den letzten Jahren gilt eine weitere Verlängerung als unrealistisch, da mit Harry Kane und Mathys Tel der Platz in der Sturmspitze auf Jahre besetzt ist.