Gündogan: Diesen Nachteil hat der BVB gegen Paris

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB trifft im Halbfinale der Königsklasse auf PSG

Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ist man beim BVB bemüht, Optimismus auszustrahlen. Das heftige 1:4 in der Bundesliga gegen RB Leipzig steckt den Dortmundern allerdings noch in den Knochen. Der frühere Borussia-Leader Ilkay Gündogan ist trotzdem überzeugt, dass die Westfalen auch das Starensemble von PSG ausschalten können.

"Dortmund zeichnet in den guten Momenten und Spielen eine geschlossene Mannschaftsleistung aus. Wenn der BVB das über zwei Spiele auf den Platz bringt, sehe ich große Chancen fürs Finale", erklärte der deutsche Nationalspieler im Gespräch mit der "Sport Bild".

Schon in der Gruppenphase hatten sich die Wege der beiden Top-Teams gekreuzt. Das Hinspiel in Paris verloren die Schwarz-Gelben nach einer schwachen Vorstellung mit 0:2, beim Wiedersehen im Signal Iduna Park gab es ein 1:1-Unentschieden.

In der K.o.-Phase sind die Vorzeichen nun freilich andere, hüben wie drüben hatten die Trainer zuletzt mit wechselhaften Darbietungen ihrer Schützlinge zu kämpfen.

Im Duell zwischen Edin Terzic und Luis Enrique ist gleichwohl der Spanier, der auf Weltstars wie Kylian Mbappé zurückgreifen kann, mit seinen Farben in der Favoritenrolle.

Ilkay Gündogan sieht möglichen Nachteil für den BVB

Gündogan, der mit dem BVB 2013 im Finale der Königsklasse auf den FC Bayern getroffen war und beim 1:2 in Wembley den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, drückt seinem Ex-Klub zwar die Daumen, hat jedoch seine Zweifel.

"Es ist möglicherweise ein kleiner Nachteil, dass das Hinspiel in Dortmund stattfindet. Denn ich glaube, dieses Stadion, mit der Atmosphäre und den unglaublichen Fans im Rückspiel zu haben, wäre ein Riesen-Vorteil gewesen", verdeutlichte der 33-Jährige, der mit dem FC Barcelona im Viertelfinale unglücklich an PSG gescheitert war.

Dennoch traut Gündogan der Borussia einen Coup zu. "Wenn Dortmund im Hinspiel ein gutes Ergebnis erzielt und danach in Paris gut verteidigt und an die Bestform aus der Champions League anknüpft, sehe ich richtig gute Chancen für den BVB", so der Routinier.

Sein Ausblick: "Ich würde mich sehr freuen, wenn es dem BVB nach 2013 wieder gelingen würde."