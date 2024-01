BVB-Coach lobt "hervorragende Hinrunde"

IMAGO/Patrick Ahlborn

Mike Tullberg ist seit 2020 Cheftrainer bei der U19 des BVB

Borussia Dortmund ist in der U19-Bundesliga West wieder einmal das Maß aller Dinge. Souverän überwinterte der BVB mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen und zwei Partien in der Hinterhand auf Platz eins. Das Saisonziel ist klar: Das Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Schon in den letzten Jahren war der BVB in der höchsten Spielklasse der A-Junioren im Westen die klare Nummer eins, sicherte sich 2022 und 2023 souverän den Titel.

"Es wäre natürlich schön, zum dritten Mal in Folge Westdeutscher Meister zu werden und es zum dritten Mal in Folge ins Finale um die Deutsche Meisterschaft zu schaffen", meinte U19-Coach Mike Tullberg im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Im Jahr 2022 hatte sich die A-Jugend der Schwarz-Gelben nach einem 2:1-Finalsieg gegen Hertha BSC zum Deutschen Meister gekrönt, im letzten Jahr ging das Endspiel mit 2:4 gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren. Nun soll es also wieder klappen mit dem Meistertitel.

Auch in der Youth League mischt der BVB mit seiner U19-Auswahl noch kräftig mit. Auch hier hält Tullberg weiterhin alles für möglich.

"Hervorragende Hinrunde" beim BVB

"Wenn wir den richtigen Tag erwischen, sind wir in der Lage, jeden zu schlagen. Wir haben gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind, Ergebnisse zu holen, auch wenn wir nicht in Bestbesetzung antreten", führte der Däne aus, der seit 2020 beim BVB im Jugendbereich arbeitet.

"Wir haben eine hervorragende Hinrunde gespielt, aber wir müssen auch berücksichtigen, dass wir überhaupt noch nicht wissen, welche Jungs in der Rückserie zur Verfügung stehen", betonte der 38-Jährige.

Neben dem mannschaftlichen Saisonziel hofft Tullberg, dass möglichst viele seiner Talente den Sprung in den bezahlten Fußball schaffen werden: "Ich würde mir wünschen, dass ein paar meiner Jungs im Mai oder Juni die Möglichkeit haben, den Sprung Richtung Profi-Kader und U23 zu schaffen. Das Ziel sollte sein, dass jeder das Maximum aus sich herausholt."