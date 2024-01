Dresden verliert, auch Regensburg schwächelt

IMAGO/Sven Leifer/SID/IMAGO/Sven Leifer

Dresden hatte gegen Sandhausen das Nachsehen

Die Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden und Jahn Regensburg aus der 3. Fußball-Liga sind nur schleppend aus der Winterpause gekommen. Dynamo verlor vor heimischen Publikum gegen den SV Sandhausen mit 0:1 (0:1), während es für Herbstmeister Regensburg nur zu einem 1:1 (1:1) beim SC Verl reichte.

Die beiden Klubs haben weiterhin ein Polster auf die Konkurrenz. Regensburg führt die Tabelle mit 46 Punkten vor Dresden (43) deutlich vor dem SSV Ulm an, der mit 33 Punkten auf dem Relegations-Platz verweilt. Sandhausen konnte durch den Erfolg zwischenzeitlich auf Ulm anschließen.

Im Tabellenkeller hat der Hallesche FC überraschend einen Befreiungsschlag geschafft. Bei dem Tabellenfünften FC Ingolstadt gewann der HFC 3:1 (3:1) und entkam so vorerst den Abstiegsrängen. Niklas Landgraf (4.) und Doppeltorschütze Besar Halimi (16., 44) trafen für Halle, Yannick Deichmann (11.) hatte zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt.

In Dresden sorgte Markus Pink (45+1.) kurz vor der Halbzeit für den entscheidenden Treffer der Sandhäuser, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Alexander Fuchs (88., wiederholtes Foulspiel) das Spiel in Unterzahl beendeten. Lars Lokotsch (10.) brachte Verl in Regensburg früh in Führung, bevor Dominik Kother in der 22. Minute für den Jahn ausglich.