Details enthüllt! Das würde Trippier den FC Bayern kosten

Wechselt Kieran Trippier zum FC Bayern?

In den vergangenen rund 24 Stunden verdichteten sich die Anzeichen, dass der FC Bayern an Kieran Trippier von Newcastle United baggert. Auf dem Weg zu einem perfekten Deal stehen den Münchnern allerdings wohl einige hohe Hürden im Weg. Nun kamen Einzelheiten ans Licht.

Der FC Bayern hat seine Fühler angeblich nach dem 33-jährigen englischen Nationalspieler Kieran Trippier von Newcastle United ausgestreckt.

Der Rechtsverteidiger ist genau der Spielertyp, den die Münchner im Winter gerne noch unter Vertrag nehmen wollen. Von einer Einigung scheint man allerdings noch weit entfernt zu sein. Selbst in grundlegenden Dingen ist man wohl noch ein Stückchen voneinander entfernt.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk peilen die Bayern eine Leihe an, Newcastle hingegen soll es vorziehen, den Routinier, dessen Vertrag im Sommer 2025 endet, für 15 Millionen Euro an die Münchner zu veräußern. "Sky" schreibt von einem festen Wechsel oder einer Kaufverpflichtung im Bereich von 13 bis 14 Millionen Euro.

FC Bayern müsste satte Summe investieren

Zudem soll Trippier laut Falk bei einem Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt nicht weniger als 10 Millionen Euro an jährlichem Gehalt verlangen. Bei einem Vertrag bis Sommer 2025 würde das Paket den deutschen Rekordmeister somit satte 30 Millionen Euro kosten.

Zahlen, bei denen man an der Säbener Straße durchaus ins Grübeln kommen dürfte. Zwar ist Trippier auch auf allerhöchster Ebene erfahren und auch mit 33 Jahren noch Stammspieler der Magpies, die Investition hat es allerdings in sich. Zumal man in absehbarer Zeit schon wieder die Augen nach einem jüngeren Ersatz offenhalten müsste.

Ausgeschlossen scheint eine positive Übereinkunft zwischen den Bayern, Newcastle und Trippier dennoch nicht.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen bestätigte am Sonntag: "Es ist bekannt, dass wir an der Verpflichtung von Spielern arbeiten", stellte jedoch auch klar: "Aber wir werden nichts Dummes oder Unverantwortliches machen. Wenn wir jemanden finden, werden wir ihn holen. Und wenn nicht, dann halt nicht."