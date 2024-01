Das ist der Comeback-Plan mit Hertha-Star Reese

IMAGO/Michael Taeger

Fabian Reese fehlt Hertha BSC schon seit mehreren Wochen

Fabian Reese zählt in dieser Saison zu den wichtigsten Offensivakteuren von Zweitligist Hertha BSC. Bis zuletzt sorgten sich die Berliner jedoch um die Gesundheit des 26-Jährigen. Nun geht es langsam in Richtung Comeback.

Fabian Reese von Hertha BSC darf sich auf seine Rückkehr vorbereiten. Wie "Bild" berichtet, haben die zuständigen Ärzte das Sportverbot für den Flügelstürmer mittlerweile aufgehoben.

Der Hertha-Angreifer fehlt bereits seit Mitte Dezember. Nach einer Corona-Infektion hatten sich Reeses Blutwerte derart verschlechtert, dass zwischenzeitlich eine Herzmuskelentzündung nicht mehr ausgeschlossen wurde.

Vorsorglich wurde er komplett und bis auf Weiteres aus dem Trainings- und Spielbetrieb herausgenommen. Daher war Reese in der Winterpause auch nicht mit ins Trainingslager ins spanische Alicante geflogen.

Nach Wochen der Pause und Schonung geht es Reese nun aber wieder besser. Dem Boulevardblatt zufolge hat der 26-Jährige am vergangenen Samstag erste Laufeinheiten mit Fitnesstrainer Hendrik Vieth absolvieren können.

Wann kehrt Reese in den Hertha-Kader zurück?

Der Plan: Allmählich soll Fabian Reese sein Pensum steigern. Ein erstes Mannschaftstraining wäre laut "Bild" dann nach dem Zweitliga-Spiel der Berliner gegen Wehen Wiesbaden am kommenden Wochenende möglich.

Erstmals zurück im Kader stehen könnte der ehemalige Kieler dann im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern (31. Januar). Wenige Tage später empfängt Hertha BSC den Hamburger SV (3. Februar).

Fabian Reese ist mit vier Toren und sieben Vorlagen in 16 Zweitliga-Spielen einer der wichtigsten Angreifer im Team von Trainer Pal Dardai. Im DFB-Pokal konnte der Sommer-Neuzugang, der ablösefrei von Holstein Kiel kam und in Berlin bis 2026 unterschrieb, zudem drei Tore und drei Vorlagen in drei Spielen liefern. Seit seinem Infekt verpasste er zwei Pflichtspiele von Hertha BSC.