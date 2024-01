Werder-Stürmer entzückt BVB-Trainer

IMAGO

Justin Njinmah war zuletzt von Werder Bremen an den BVB ausgeliehen

Nach seiner Rückkehr von Borussia Dortmund zu Werder Bremen tat sich Justin Njinmah zunächst schwer. Mittlerweile blüht der Stürmer aber auf - ganz zur Freude von seinem ehemaligen BVB-Trainer Jan Zimmermann.

Von Januar 2022 bis Juni 2023 lief Justin Njinmah per Leihe für Borussia Dortmund II auf. In dieser Zeit erzielte er in 51 Pflichtspielen 18 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.

Im vergangenen Sommer kehrte der 23-Jährige nach Bremen zurück, um sich in der Bundesliga zu beweisen. Ein Unterfangen, das erst nach Anlaufschwierigkeiten gelang. Zu Saisonbeginn kam Njinmah nicht über die Rolle des Jokers hinaus.

Mittlerweile steht der gebürtige Hamburger aber bei vier Startelfeinsätzen im deutschen Oberhaus. Allein in den letzten drei Spielen der Bremer durfte er von Beginn an ran. Insgesamt stehen drei Treffer und zwei Assists zu Buche.

BVB-Trainer schwärmt von Werder-Stürmer

Dass sich Njinmah bei Werder Bremen durchsetzen konnte, kommt für Ex-Trainer Jan Zimmermann nicht überraschend. "Ich habe ja nicht nur gesehen, was er für Fähigkeiten hat. Ich habe auch gesehen, wie fleißig und selbstkritisch er ist", wird der BVB-II-Coach vom "kicker" zitiert.

Zu Aussagen, er habe die Entwicklung kommen sehen, wollte sich Zimmermann aber nicht hinreißen lassen: "Das ist ja so der Klassiker, weil hinterher wissen das immer alle." Njinmah habe eine "tolle Technik, einen richtig guten ersten Kontakt", schwärmte der 44-Jährige weiter: "Es liegt ihm einfach, wenn er den Raum vor sich hat und mit dem Gesicht nach vorn spielt, anstatt mit dem Rücken zum Tor."

Die Körpersprache des Angreifers wirke allerdings manchmal anders, "als er wirklich ist".

"Er kommt erst einmal als lockerer Typ rüber, der sich nicht so viele Gedanken macht", so Zimmermann, der betonte: "So ist er gar nicht, da musste ich ihn auch erst kennenlernen. Aber Justin weiß schon, was er will und was er kann. Und er arbeitet hart, um sich zu verbessern."