Raphael Guerreiro erklärt seine Rolle beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Raphael Guerriero traf sehenswert gegen Union Berlin

Mit seinem zweiten Pflichtspiel-Treffer für den FC Bayern wurde Raphael Guerreiro am Mittwochabend zum Mann des Abends. Im Heimspiel seiner Münchner gegen den 1. FC Union Berlin traf er entscheidend zum 1:0 und sorgte dafür, dass der deutsche Meister den Rückstand in der Tabelle auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf vier Zähler reduzierte.

Nach der Partie zeigte sich der 30-Jährige glücklich darüber, dass ihm im Nachholspiel gegen die Eisernen ein derart wichtiger Treffer gelang.

Technisch hoch anspruchsvoll mit dem linken Außenrist beförderte er das Spielgerät nach einem Pfostenschuss von Harry Kane doch noch ins gegnerische Tor. Guerreiro betonte nach dem sehenswerten Treffer im "ESPN"-Interview: "Es war aber nicht mein erstes Tor aus dieser Position und mit dieser Bewegung."

Schon in seiner langen Vergangenheit bei Borussia Dortmund in den sieben Jahren zuvor war Guerreiro als Linksverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler immer wieder auch als Vollstrecker in Erscheinung getreten. Insgesamt steht der Portugiese bei starken 32 Toren in 170 Bundesliga-Einsätzen.

Guerreiro spielte bisher elf Mal für den FC Bayern

Auf die Frage nach seiner bevorzugten Position zeigte sich der polyvalente Linksfuß derweil gewohnt zurückhaltend: "In bin glücklich, wenn ich auf dem Feld stehe und das Team unterstützen kann. Ich gebe immer mein Maximum", beteuerte Guerreiro, der gegen Union Berlin von Cheftrainer Thomas Tuchel als Linksverteidiger in der Viererkette aufgestellt worden war.

"Wenn ich Linksverteidiger oder im zentral-defensiven Mittelfeld spielen kann, macht es für mich keinen Unterschied. Ich bebe mein Bestes für meine Mannschaft. Natürlich sind es dann unterschiedliche Bewegungen und Aufgaben, aber ich bin immer bereit, auf beiden Positionen zu spielen", ergänzte der Europameister von 2016, der seit seinem Wechsel aus Dortmund in elf Pflichtspielen für den FC Bayern mitwirkte.