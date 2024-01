Eintracht-Legende nimmt Götze in die Pflicht

IMAGO/Florian Ulrich

Mario Götze spielt seine zweite Saison bei Eintracht Frankfurt

Bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trauerten die Protagonisten der verpassten Chance des letzten Spieltags hinterher, sich näher an die Champions-League-Plätze heranzuschieben. In Darmstadt setzte es im Hessen-Derby nur ein mageres 2:2-Unentschieden, nachdem die SGE nach einer Stunde noch mit 2:0 in Führung gelegen hatte. Nach Aussage von Eintracht-Legende Jan-Aage Fjörtoft fehlte es den Frankfurtern dabei vor allem an Führungsstärke auf dem Platz.

Wie der Norweger in der "Bild" betonte, vermisst er beim Tabellensechsten die Spielertypen, die vor allem in den kritischen Spielphasen vorweg marschieren und Verantwortung übernehmen.

"Eine Mannschaft, die sich für Europa qualifizieren will, gibt so eine Partie nicht mehr her. Die spielt ihren Stiefel runter und bringt die drei Punkte heim", meinte Fjörtoft zunächst auf die Punkteteilung vom letzten Wochenende angesprochen.

"Als in Darmstadt das 1:2 gefallen ist, wusste jeder, was passieren wird. Da habe ich bei Eintracht die Typen vermisst, die die Richtung vorgeben, das Spiel organisieren, die anderen führen. Also die klassischen Leader-Typen", führte der 57-Jährige weiter aus. Er suche bei der Eintracht Spieler, "die mit der mentalen Voraussetzung das Heft in die Hand nehmen und das Spiel wieder auf deine Seite lenken."

Fjörtoft: Götze muss Leader-Aufgabe in Frankfurt übernehmen

Vor diesem Hintergrund nimmt Fjörtoft insbesondere Mario Götze in die Pflicht, der in Darmstadt in der Nachspielzeit noch ausgewechselt worden war.

"Er ist Weltmeister, schon so lange dabei, hat sehr viel Erfahrung in absoluten Top-Vereinen. Ja, ich weiß, er ist nicht der typische Leader, trotzdem ist es an der Zeit, dass er in solchen Momenten auch Verantwortung trägt. Wenn du zentral im Mittelfeld spielst, ist es Teil der Aufgabe, diese Rolle zu übernehmen", legte sich der ehemalige Stürmer fest, der die Eintracht im legendären Bundesliga-Finale 1999 in der letzten Spielminute zum Klassenerhalt geschossen hatte.

Neben Götze erhofft sich Fjörtoft auch von Rückkehrer Sebastian Rode sowie den Winter-Neuzugängen Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek mehr Führungsstärke auf dem Platz.