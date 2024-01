Bayern-Neuzugang zum Medizincheck eingetroffen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bald wohl Teamkollegen beim FC Bayern: Sacha Boey und Leroy Sané

Der FC Bayern steht dicht vor der Verpflichtung eines weiteren Winter-Neuzugangs, offiziell bestätigt ist der Transfer allerdings noch nicht.

Nach Wochen der Spekulationen und Suche hat der FC Bayern offenbar einen neuen Rechtsverteidiger gefunden. Die Münchner stehen unmittelbar vor der Verpflichtung von Sacha Boey, der Franzose kommt vom türkischen Spitzenklub Galatasaray.

Wie "Sky" am Samstagmorgen via X berichtet, ist der 23-Jährige mittlerweile in München angekommen. Im Krankenhaus Barmherzige Brüder findet nun der erste Teil des Medizinchecks statt.

Nach Angaben des TV-Senders greifen die Münchner für den neuen Rechtsverteidiger tief in die Tasche: 28 bis 29 Millionen Euro wandern angeblich als Ablöse insgesamt nach Istanbul. Wie viel Geld als Sockelablöse gezahlt wird, ist nicht bekannt.

Boey vor Unterschrift unter Langzeitvertrag beim FC Bayern

Wie Transferexperte Fabrizio Romano unterdessen berichtet, unterzeichnet Sacha Boey beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2029 - damit wäre er der Spieler im Kader mit der längsten Vertragslaufzeit.

Der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler hatte die Bayern unter anderem in den direkten Duellen in der Champions-League-Gruppenphase beeindruckt. Boey war einst beim Ligue-1-Klub Stade Rennais ausgebildet worden. Nach einer Spielzeit in Dijon wechselte er 2021 in die Türkei, wo er auf 63 Erstligaspiele kam.

Rund um den FC Bayern waren in den vergangenen Wochen derweil andere Kandidaten gehandelt worden. Zunächst hieß es, die Münchner wollen sich auf der vakanten Position rechts hinten mit Nordi Mukiele von PSG verstärken. Dann war Kieran Trippier von Newcastle United plötzlich ins Blickfeld gerückt.

Zuvor hatte sich der deutsche Rekordmeister mit dem Engländer Eric Dier von Tottenham Hotspur verstärkt. Der Routinier feierte zuletzt beim 1:0 gegen Union Berlin sein Bundesliga-Debüt.