Ex-Bayern-Talent mit überraschendem Wechsel

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Adrian Fein durchlief die Nachwuchsabteilung des FC Bayern

Einst galt er als das Talent, das in die Fußstapfen von Klub-Ikone Bastian Schweinsteiger treten könnte und als das nächste echte Münchner Kindl, das beim FC Bayern den Sprung zum gestanden Profi meistern kann - Erwartungen, die Adrian Fein leider nicht erfüllen konnte.

Am Montag gab Fußball-Drittligist SC Verl bekannt, dass man den früheren U21-Nationalspieler und ehemaligen Hoffnungsträger des FC Bayern Adrian Fein für den Rest der Saison unter Vertrag genommen hat. Der Mittelfeldspieler stand seit dem Sommer 2022 beim niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam unter Vertrag, kam in der Saison 2023/24 allerdings nicht einmal zum Einsatz. Der ablösefreie Wechsel in die unterste deutsche Profiklasse soll nun dafür sorgen, dass der 24-Jährige wieder vermehrt auf dem Rasen steht.

"Es ergab sich kurzfristig die Chance zur Verpflichtung von Adrian und wir haben sofort die Gespräche aufgenommen. Adrian hat in seiner bisherigen Laufbahn in verschiedenen Ligen auf hohem Niveau gespielt und bewiesen, dass er ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und einer hohen Spielintelligenz ist", erklärt Sebastian Lange, der sportliche Leiter des Sportclub Verl, auf der Homepage des Klubs, wie es zum Deal kam.

Ex-Talent des FC Bayern teilt Leiden mit Mario Götze

Allerdings verweist Lange auch auf den Punkt, der einer erfolgreicheren Karriere bislang wohl im Weg stand: "Seine Stoffwechselerkrankung hat ihn zuletzt leider stark ausgebremst. Diese ist aber nun vollständig unter Kontrolle, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist. Die Gespräche mit ihm waren sehr konstruktiv. Adrian ist uns in vielen Punkten entgegengekommen, was seinen Charakter und seine große Motivation für die neue Herausforderung bei uns im Klub unterstreicht. Wir sind davon überzeugt, dass beide Seiten mit der nötigen Geduld profitieren und sportliche Erfolge feiern werden."

Die Stoffwechselprobleme hat Fein übrigens mit Mario Götze gemein, den selbige Erkrankung in seiner erfolgreichen Laufbahn einst brutal ausbremste.

Für Fein ist Verl bereits die siebte Station außerhalb Münchens. Beim Hamburger SV gehörte er einst zum Stammpersonal, für die SpVgg Greuther Fürth debütierte er in der Bundesliga, zudem stehen Engagements bei Jahn Regensburg, PSV Eindhoven, Dynamo Dresden und zuletzt Excelsior zu Buche.